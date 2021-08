Le Canada annonce la fermeture temporaire de son ambassade en Afghanistan

OTTAWA — Le gouvernement canadien a annoncé dimanche la fermeture temporaire de son ambassade en Afghanistan.

Les talibans seraient entrés dans les faubourgs de la capitale Kaboul et auraient demandé la capitulation sans conditions du gouvernement afghan.

Dans un communiqué de presse publié dimanche, les ministres Marc Garneau (Affaires étrangères), Marco Mendicino (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) et Harjitt Sajjan (Défense nationale) ont déclaré que la situation en Afghanistan «évolue vite et pose d’importants défis à notre capacité d’assurer la sécurité de notre mission».

La décision a été prise en consultation avec l’actuel ambassadeur canadien Reid Sirrs. Les ministres ont indiqué que «l’ambassade du Canada reprendra ses activités dès que la situation en Afghanistan permettra de garantir des services appropriés et une sécurité adéquate pour [le] personnel».

Ils ont aussi dit que l’opération de sauvetage visant à amener au pays un maximum d’Afghans ayant travaillé avec les militaires canadiens depuis 20 ans se poursuivra.

«Le gouvernement du Canada, ainsi que les Forces armées canadiennes travaillent de près avec des Alliés, notamment les États-Unis, pour assurer la capacité de traitement du programme sur les mesures spéciales d’immigration en cours», ont-ils déclaré.

Selon eux, les demandes de réfugiés continuaient à être traitées, notamment pour ceux qui peuvent sortir de l’Afghanistan en toute sécurité. «Ceux-ci pourront venir au Canada dès que leur demande sera approuvée, ont-ils souligné. Nous amenons de toute urgence d’autres Afghans en sécurité au Canada et nous continuerons à les soutenir pendant cette crise.»

Le gouvernement canadien condamne «fermement» l’escalade de la violence et réclame un cessez-le-feu permanent et général. «Nous demandons la fin des injustices auxquelles sont confrontés les Afghans, en particulier les femmes, les filles et les minorités ethniques, dans les zones contrôlées par les talibans», ont déclaré les ministres.