Le Canada attend 2,3 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 cette semaine

OTTAWA — Le gouvernement fédéral s’attend à recevoir plus de 2,3 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 cette semaine, alors que les responsables de la santé publique se préparent à une quatrième vague potentielle.

Ottawa a déjà reçu plus de 66 millions de doses de vaccin contre la COVID-19, suffisamment pour immuniser complètement tous les Canadiens admissibles.

Mardi, le gouvernement fédéral disposait de 6,7 millions de vaccins dans sa réserve nationale où les provinces et les territoires peuvent puiser s’ils ont besoin de plus de doses.

Les nouvelles expéditions de vaccins surviennent alors que l’administratrice en chef de la santé publique du Canada avertit que le pays pourrait se diriger vers une quatrième vague de COVID-19 si les restrictions sanitaires sont levées avant que la couverture vaccinale puisse protéger adéquatement la population.

S’adressant aux journalistes vendredi dernier, la Dre Theresa Tam a présenté une récente modélisation nationale de la progression de la pandémie démontrant que le variant Delta hautement contagieux pourrait entraîner une quatrième vague d’infections.

«Cette trajectoire dépendra de la couverture croissante et complète de la vaccination et le calendrier et la vitesse des allègements», a expliqué la Dre Tam.

«Bien qu’une certaine résurgence soit attendue à mesure que les restrictions sont assouplies, ce modèle mis à jour démontre que si nous maintenons les niveaux actuels de contacts à l’échelle de la population, nous nous attendrions à une augmentation modeste des cas», a-t-elle ajouté.

La Dre Tam a affirmé que le pays pourrait connaître une forte augmentation des cas de COVID-19 si la réouverture se poursuit rapidement avant que suffisamment de personnes ne soient complètement immunisées.

«Nous pourrions nous attendre à voir une forte résurgence d’ici la fin de l’été», a soutenu l’administratrice en chef.

Selon elle, les nouvelles prévisions démontrent la nécessité d’adopter une approche prudente dans l’assouplissement des mesures sanitaires «afin de rester vigilant et réactif aux signes de résurgence», en plus de continuer à augmenter la couverture vaccinale.

Le Canada a signalé en moyenne 640 nouveaux cas au cours des sept derniers jours, a détaillé la Dre Tam, ce qui représente une baisse de 93% depuis le sommet de la troisième vague.

Vendredi, 80,3% des personnes admissibles avaient reçu une première dose, tandis que 63,7% sont désormais entièrement vaccinées.

La Dre Theresa Tam a déclaré que le pays avait fait «de grands progrès» en termes de vaccination au cours du dernier mois, mais qu’il était nécessaire d’augmenter encore le nombre de personnes vaccinées.

«Cela signifie d’augmenter la couverture vaccinale complète au-dessus de 80 % parmi tous les groupes d’âge, mais en particulier dans les groupes d’âge plus jeunes où la plupart des transmissions se produisent», a mentionné l’adjoint de la Dre Tam, le Dr Howard Njoo.