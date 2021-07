Le Canada attend 3,7 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 cette semaine

OTTAWA — Le gouvernement fédéral s’attend à recevoir 3,7 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 cette semaine, portant le total des livraisons de vaccins à plus de 53,7 millions de doses.

Les nouvelles livraisons incluront environ 900 000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech et 2,8 millions de doses de celui de Moderna.

Ces expéditions porteront le total des livraisons de vaccins au Canada à plus de 53,7 millions de doses, suffisamment pour administrer deux injections à plus de 75 % des résidants admissibles.

Avec 18 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 qui devraient arriver au Canada en juillet, le pays aura suffisamment de doses pour vacciner adéquatement les 33,2 millions de Canadiens de plus de 12 ans.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a rejoint les rangs des adéquatement vaccinés. Il a reçu une injection du vaccin de Moderna dans une clinique d’Ottawa. Sa femme, Sophie Grégoire, a reçu sa deuxième dose jeudi.

S’adressant aux journalistes après s’être fait vacciner, M. Trudeau a déclaré qu’il se sentait «plus en sécurité et assez optimiste pour l’été».

Il a déclaré que près de 80 % des Canadiens admissibles ont déjà reçu leur première injection d’un vaccin contre la COVID-19, et que plus de 35 % ont reçu deux doses.

M. Trudeau a ajouté que plus de 50 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été livrées au Canada et que le gouvernement s’attend à ce que le total atteigne 68 millions d’ici la fin du mois.

«Nous sommes sur la bonne voie pour un bon été et un automne encore meilleur», a-t-il déclaré.

«Cela dit, nous ne sommes pas encore sortis du bois.»

M. Trudeau a indiqué que le Yukon était confronté à son plus gros pic de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, malgré le fait que 86 % des personnes admissibles aient déjà reçu leur première dose et plus de 76 % leur seconde.

L’administrateur en chef de la santé publique du Yukon, le Dr Brendan Hanley, a déclaré la semaine dernière que le territoire avait le taux de cas actifs le plus élevé du pays et a demandé au gouvernement fédéral de l’aider à contrôler l’épidémie.

Vendredi, le territoire comptait un total de 146 cas actifs. Trois personnes sont décédées depuis le début de la flambée actuelle. Deux autres étaient décédées plus tôt dans la pandémie.

–

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.