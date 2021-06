Le Canada attend la livraison de 9,1 millions de doses du vaccin Pfizer en juillet

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi que la pharmaceutique Pfizer sera en mesure de livrer les quelque 9,1 millions de doses de son vaccin contre la COVID-19 qu’Ottawa avait commandées pour juillet.

«Nous avons maintenant reçu confirmation de notre calendrier de livraison de Pfizer et cela nous permet d’entrevoir l’atteinte de cet objectif», a-t-il dit.

Avec cette nouvelle livraison, «on va avoir reçu un total de plus de 68 millions de doses d’ici la fin juillet», s’est félicité le premier ministre, rappelant qu’il s’agit de «la voie à suivre pour vaincre cette pandémie».

Justin Trudeau a voulu se faire encourageant en invoquant les dernières modélisations de Santé Canada.

«Au cours des 15 derniers mois, ces modèles n’ont pas toujours donné lieu à de bonnes nouvelles, mais parce que les gens se font vacciner, parce que les gens sont restés à la maison et ont suivi les règles de santé publique, la situation actuelle est plutôt encourageante.

«Ça veut dire qu’on va pouvoir continuer à aller de l’avant prudemment avec la réouverture», a-t-il annoncé.

Le variant Delta inquiète toujours

Ces projections de la santé publique fédérale, qui laissent entrevoir une baisse continue des cas, hospitalisations et décès cet été, comportent toutefois un bémol important: le variant Delta, le plus contagieux observé jusqu’ici et qui cause d’énormes problèmes au Royaume-Uni, pourrait aggraver plus que l’on ne le croyait jusqu’ici une éventuelle quatrième vague de pandémie à l’automne ou l’hiver.

La docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique fédérale, a toutefois précisé que la plupart des cas liés au variant Delta se retrouvent chez ceux qui n’ont pas été vaccinés ou qui n’ont reçu qu’une seule dose.

Justin Trudeau a exhorté la population à aller chercher la deuxième dose «pour être en sécurité; ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire à moitié». Il n’a pas hésité à vanter au passage l’effort canadien, notant que plus de 76 % des citoyens admissibles ont eu au moins une première dose et plus de 26 % en ont obtenu une deuxième.