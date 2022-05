Le Canada augmente la part de sa contribution au développement du chasseur F-35

Ottawa a effectué un versement de près de 100 millions $ US dans le cadre d’un accord renégocié qui devrait voir le Canada assumer une plus grande part qu’avant de la facture pour le développement du F-35.

Le versement de 99 millions $ US et l’accord renégocié interviennent même si le gouvernement libéral a déclaré que le Canada pourrait ne pas acheter ce chasseur furtif de Lockheed Martin.

Le gouvernement a annoncé fin mars qu’il entamait des négociations pour l’acquisition de 88 avions de chasse F-35, mais il a du même coup laissé la porte ouverte à l’achat d’un autre chasseur, de fabrication suédoise, si les pourparlers devaient s’enliser avec la société américaine.

Le Canada est l’un des huit pays partenaires impliqués dans le développement du F-35, et sa plus récente contribution signifie qu’il a jusqu’à présent versé 712 millions $ US au programme.

Les responsables de la Défense affirment que l’accord mis à jour reflète le désir du Canada d’acheter 88 nouveaux chasseurs plutôt que 65, comme il était prévu, ainsi que le retrait de la Turquie du programme de F-35.

Mais l’accord renégocié intervient également alors que les responsables américains ont soulevé de nouvelles préoccupations, la semaine dernière, concernant l’escalade des coûts et les problèmes de développement du chasseur furtif.