Le Canada cherche à resserrer ses liens commerciaux avec Taïwan

OTTAWA — Un accord de protection des investissements étrangers entre Taïwan et le Canada est en discussion, et ce, malgré les tensions persistantes avec la Chine continentale. Cette intention est accueillie avec une large approbation dans les milieux commerciaux et diplomatiques.

La ministre du Commerce international, Mary Ng, en a fait l’annonce dans une déclaration publiée lundi, après s’être entretenue dimanche avec un ministre taïwanais. L’île représente un partenaire clé, car le Canada souhaite diversifier ses relations commerciales dans l’Indo-Pacifique.

Meredith Lilly, experte en commerce à l’Université Carleton, et Margaret McCuaig-Johnston, experte de la Chine à l’Université d’Ottawa, soulignent toutes deux que le désir du Canada d’approfondir les échanges avec Taïwan se fait attendre depuis longtemps et pourrait avoir des avantages économiques.

Taïwan est autonome, mais le gouvernement chinois revendique l’île et a soulevé la menace d’une éventuelle annexion en organisant des manœuvres militaires, notamment des survols d’avions de guerre.

La Chine critique généralement les pays qui vantent leurs liens économiques avec Taïwan. Cependant, Mme Lilly rappelle que l’île est un membre à part entière de l’Organisation mondiale du commerce, ce qui permet au Canada d’approfondir ses échanges commerciaux.