Le Canada confirme mercredi l’envoi de 200 véhicules blindés en Ukraine

OTTAWA — La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a confirmé mercredi que le gouvernement du Canada fournira 200 véhicules blindés à l’armée ukrainienne.

La ministre Anand a annoncé cette contribution lors d’une visite à Kyiv, où elle a rencontré son homologue ukrainien Oleksii Reznikov.

Les véhicules sont achetés de Roshel, une entreprise basée à Mississauga, en Ontario, au coût de 90 millions $.

Le Canada avait déjà envoyé l’an dernier en Ukraine huit véhicules blindés de transport de troupes Senator de la compagnie, en réponse à l’invasion de l’armée russe.

Les 200 autres véhicules blindés sont la dernière contribution du Canada, après que la ministre Anand ait annoncé la semaine dernière qu’Ottawa fournirait un système de défense aérienne de fabrication américaine à l’Ukraine au coût de 406 millions $.

Le gouvernement fédéral affirme que le Canada a versé environ 5 milliards $ en aide militaire, financière et humanitaire depuis que les forces russes sont entrées en Ukraine le 24 février 2022. De plus, des centaines de soldats canadiens entraînent des membres des forces ukrainiennes en Grande-Bretagne et en Pologne.