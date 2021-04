Le Canada dépasse le cap du million de cas de COVID-19 depuis un an

Le Canada a enregistré plus d’un million de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le décompte national a légèrement dépassé ce sombre total samedi, lorsque la Colombie-Britannique a signalé 2 090 nouvelles infections en deux jours.

Le Canada enregistre environ 100 000 nouveaux cas toutes les trois à quatre semaines, et avait dépassé la barre des 900 000 le 13 mars.

Le nombre de cas a recommencé à augmenter dans plusieurs provinces, ce qui a incité les responsables à imposer de nouvelles restrictions de santé publique dans le but de contenir ce que les autorités sanitaires décrivent comme la troisième vague du virus.

En Ontario, par exemple, des mesures de confinement plus sévères sont entrées en vigueur samedi dans l’ensemble de la province. Tous les services de soins personnels, les gymnases et les salles intérieures des restaurants sont fermés. Les écoles et la plupart des commerces peuvent rester ouverts, mais doivent limiter leurs capacités.

Cette province a enregistré 3 009 nouvelles infections samedi et 3 089 un jour plus tôt, lorsque le gouvernement n’avait pas partagé les données en raison du congé du Vendredi saint.

Le Québec, quant à lui, a vu les cas quotidiens remonter au-dessus de la barre des 1000 au cours des derniers jours.

L’Alberta a enregistré environ 1 100 cas samedi, pour la deuxième journée consécutive, tandis que la Saskatchewan en a dénombré 280 et le Manitoba en a signalé 181 sur deux jours.

Plus à l’est, le Nouveau-Brunswick a enregistré neuf nouveaux cas et la Nouvelle-Écosse en a dénombré quatre.