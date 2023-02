Le Canada déploie un avion militaire de patrouille en Haïti

MONTRÉAL — Le Canada a déployé un avion militaire de patrouille terrestre et maritime en Haïti.

Le déploiement de l’aéronef de patrouille à long rayon d’action CP-140 Aurora de l’Aviation royale du Canada (ARC) vise à appuyer les efforts pour perturber les activités des gangs en Haïti, ont déclaré la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un communiqué publié tôt dimanche matin.

«Le Canada fournit cette aide en réponse à la demande d’aide d’Haïti, alors que la violence continue de s’intensifier dans le pays», précise le communiqué.

«Cet avion de patrouille canadien fournira une capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour renforcer les efforts visant à établir et à maintenir la paix et la sécurité pour le peuple haïtien. L’aéronef CP-140 a déjà été déployé dans la région et opère actuellement au-dessus d’Haïti. Il restera dans la région pendant un certain nombre de jours.»

Le Canada a déjà fourni plus de 98 M$ en aide internationale pour répondre aux besoins fondamentaux et urgents de la population haïtienne, précise le communiqué du gouvernement canadien. Ottawa a aussi imposé des sanctions à des personnes, notamment parmi l’élite haïtienne, soupçonnées de soutenir les bandes criminelles lourdement armées qui commettent des enlèvements, des viols et qui bloquent l’accès à des services essentiels à la population.

L’ancien député Arnel Bélizaire et Charles Saint-Rémy, un homme d’affaires associé à l’ancien président Michel Martelly, figurent notamment parmi les personnes sanctionnées par le Canada, interdites d’entrer au Canada ou d’entreprendre des transactions financières au pays.

«Le Canada est déterminé à soutenir le peuple d’Haïti ainsi que la paix et la sécurité dans le pays. Le déploiement d’un avion de patrouille canadien aidera à renforcer la lutte contre les actes criminels de violence et à établir les conditions nécessaires à un avenir pacifique et prospère», a déclaré la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

«La communauté internationale a un rôle à jouer pour répondre à la crise humanitaire et sécuritaire actuelle et le Canada est déterminé à jouer un rôle de chef de file», a ajouté la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Depuis octobre dernier, le Canada a fourni plus de trois véhicules blindés à la police nationale d’Haïti. Le nombre exact de véhicules blindés fourni à ce pays des Caraïbes n’a pas été précisé.