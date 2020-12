Le Canada doit améliorer la vie des Autochtones, estime le grand chef Bellegarde

OTTAWA — Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, estime que le Canada doit améliorer la vie des Autochtones à la sortie de cette pandémie de COVID-19.

Dans son discours à l’assemblée annuelle virtuelle de l’APN, mardi matin, M. Bellegarde a soutenu que si le Canada investit dans une réduction des inégalités qui frappent les Premières Nations, le pays sera plus fort et plus résilient, et permettra au groupe démographique à la croissance la plus rapide à gagner de l’autonomie.

Selon le chef national, la réconciliation ne se fera pas sans un «changement transformationnel», pour assurer la sécurité des Autochtones, garantir un avenir meilleur à leurs enfants et protéger l’environnement.

M. Bellegarde, grand chef depuis 2014, a annoncé lundi qu’il ne solliciterait pas un troisième mandat l’année prochaine à la tête de l’organisation nationale qui représente plus de 600 communautés des Premières Nations au Canada — à l’exception des Métis et des Inuits, qui disposent respectivement de leur propre organisation.

Lors de son assemblée annuelle, l’APN prévoit d’exhorter le gouvernement libéral fédéral à faire plus pour réduire l’impact disproportionné qu’a la pandémie de COVID-19 sur leurs communautés.

La Déclaration de l’ONU

La cheffe régionale pour l’Ontario, RoseAnne Archibald, affirme que la pandémie a durement frappé les communautés des Premières Nations – qui ont longtemps été traitées inéquitablement au Canada, a-t-elle soutenu. Elle estime que le Canada a l’occasion de prendre d’importantes mesures pour améliorer la situation à l’aide de programmes, de services et de financement, tandis que le pays reconstruit son économie.

Les chefs devraient discuter, entre autres, de la possibilité qu’ils appuient ou non un projet de loi fédéral présenté cette semaine, qui garantirait que les lois canadiennes respectent la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le premier ministre Justin Trudeau doit d’ailleurs s’adresser à l’assemblée générale, qui devait initialement se tenir à Halifax cet été, mais qui a été repoussée en raison de la pandémie.

La cheffe régionale du Yukon, Kluane Adamek, a indiqué que certaines communautés autochtones ne disposent même pas d’internet à haut débit et que leurs représentants ‘devront participer à l’assemblée annuelle par téléphone. Elle a aussi souligné qu’une résolution appelle à mettre fin à la discrimination fondée sur le genre au sein de l’APN, afin que l’organisme ouvre la marche dans la promotion de l’égalité entre les genres.

On s’attend aussi à ce que l’APN crée un conseil des anciens combattants des Premières Nations, pour promouvoir, par l’éducation, la reconnaissance des contributions des militaires et des policiers de la Gendarmerie royale du Canada issus des Premières Nations, et pour développer et maintenir une base de données des anciens combattants autochtones.

