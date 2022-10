Le Canada enverra 40 ingénieurs militaires qui offriront de la formation en Pologne

OTTAWA — Le Canada enverra dans les prochaines semaines 40 ingénieurs militaires en Pologne pour entraîner les forces ukrainiennes dans leur combat contre la Russie.

La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, en a fait l’annonce mardi, lors d’une visite en Pologne avant une réunion prévue avec ses homologues de l’OTAN en Belgique.

Ces militaires canadiens offriront de la formation en génie, et sur l’utilisation d’explosifs pour la démolition et le déminage, a-t-on expliqué dans un communiqué.

Cette nouvelle contribution s’ajoute aux quelque 225 formateurs militaires qui travaillent déjà avec les forces ukrainiennes dans le cadre d’une mission de formation dirigée par les Britanniques.

Le Canada a par ailleurs déployé trois avions de transport Hercules en Écosse, où ils aident à livrer des fournitures aux forces ukrainiennes.

Les annonces de la ministre Anand interviennent quelques jours après qu’une explosion eut endommagé un important pont reliant la Russie et la péninsule ukrainienne de Crimée. Cela avait incité le président russe Vladimir Poutine à ordonner des frappes de missiles sur plusieurs villes ukrainiennes.

Lors de sa visite en Pologne, la ministre Anand a rencontré son homologue polonais, Mariusz Błaszczak. Les deux ministres se sont engagés à renforcer la coopération des deux pays en matière de défense.

Dans le cadre de l’opération UNIFIER – formée pour aider les forces ukrainiennes face à l’invasion russe – 33 000 militaires et agents de sécurité ukrainiens ont reçu une formation par les soldats canadiens. Le Canada a aussi fourni des militaires pour aider les réfugiés ukrainiens.

«La Pologne et le Canada sont de proches alliés de l’OTAN, et les progrès réalisés lors de la réunion d’aujourd’hui nous aideront à établir une relation de défense encore plus étroite», a déclaré la ministre Anand dans un communiqué.

«La Pologne et le Canada ont tous deux fait preuve de leadership en soutenant l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’invasion illégale et injustifiable de la Russie.»