Le Canada est prêt à aider la Turquie, assure Justin Trudeau

Le Canada est «prêt à offrir de l’aide» à la Turquie dans la foulée d’un puissant séisme qui a détruit des milliers de structures et fait des milliers de victimes, a assuré lundi matin sur Twitter le premier ministre Justin Trudeau.

M. Trudeau a ajouté que les nouvelles et les images en provenance de la Turquie et de la Syrie sont «terribles». Il a offert ses pensées «aux personnes touchées par ces puissants séismes».

Le bilan de la catastrophe atteint au moins 2300 morts, mais les opérations de secours commencent à peine à s’organiser.

«Mes pensées accompagnent les familles endeuillées suite à cet évènement tragique», a dit sur Twitter la ministre québécoise des Relations internationales, Martine Biron.

La secousse de magnitude 7,8 s’est produite dans la province turque de Kahramanmaras, dans le sud-est du pays, le long de la frontière avec la Syrie. La région est touchée depuis dix ans par la guerre civile qui déchire ce pays.

Quelques heures plus tard, l’Autorité géologique des États-Unis a mesuré une secousse de magnitude 7,5 à une centaine de kilomètres de là. Un responsable turc a dit qu’il s’agissait d’un nouveau séisme et non d’une réplique.

Affaires mondiales Canada n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires lundi.