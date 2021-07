Le Canada et des alliés blâment la Chine pour une cyberattaque massive

OTTAWA — Le Canada se joint aux États-Unis et à d’autres alliés pour blâmer la Chine pour une cyberattaque massive qui a compromis des dizaines de milliers d’ordinateurs dans le monde plus tôt cette année.

L’attaque a vu des pirates exploiter les faiblesses des serveurs de messagerie Microsoft Exchange, alors qu’environ 400 000 serveurs ont été compromis en mars.

Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères Marc Garneau, le ministre de la Sécurité publique Bill Blair et le ministre de la Défense Harjit Sajjan ont déclaré que les autorités étaient convaincues que le ministère chinois de la Sécurité de l’État était responsable de la compromission des serveurs.

Ils allèguent que l’attaque visait à voler de la propriété intellectuelle et des informations personnelles, et qu’un groupe particulier ayant déjà ciblé le Canada faisait partie des entités chinoises impliquées.

La Chine a précédemment nié toute implication dans la cyberattaque.

Le Canada et ses alliés interpellent de plus en plus la Chine, la Russie et d’autres pays à la suite de cyberattaques présumées, dans le but de freiner ce type d’activités.