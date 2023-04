Le Canada et la Corée du Sud entament des discussions sur l’échange de renseignements

OTTAWA — Le Canada et la Corée du Sud ont entamé des pourparlers en vue d’échanger des informations sur la défense et la sécurité, alors que les deux pays s’efforcent de contrer les menaces croissantes de la Russie et de la Chine.

L’accord sur l’élaboration d’un pacte de partage de renseignements, appelé Accord général sur la Sécurité de l’Information, est venu couronner la deuxième visite officielle de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans ce pays d’Asie de l’Est.

Mme Joly explique que le développement des priorités communes avec la Corée du Sud s’inscrit dans le cadre de la stratégie indopacifique du Canada.

Elle ajoute que la Corée du Sud est un partenaire solide et digne de confiance avec lequel le Canada continue d’approfondir et de renforcer sa coopération.

En octobre, Mme Joly a annoncé un projet d’accord de partage d’informations similaire avec le Japon.

Elle avait alors déclaré que l’échange de renseignements aiderait le Canada à «mieux contrer les menaces au pays tout en travaillant avec ses partenaires pour créer une plus grande stabilité dans la région».