Le Canada et le Mexique doivent raffermir leur lien continental, croient des experts

WASHINGTON — Des experts affirment que des liens plus étroits entre le Canada et le Mexique seront essentiels pour améliorer les avantages concurrentiels du continent nord-américain sur la scène internationale.

Le sénateur Peter Boehm, qui a déjà été sous-ministre aux Affaires étrangères et ambassadeur, compare les liens trilatéraux du continent nord-américain à un triangle isocèle, où le côté le plus court représenterait les liens Canada-Mexique.

M. Boehm, qui préside le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international, estime que le Canada et le Mexique pourraient travailler plus étroitement encore sur un certain nombre de dossiers, en particulier la menace posée à la démocratie par des pays d’Amérique latine comme le Venezuela.

Le sénateur Boehm prenait la parole vendredi lors d’une table ronde du Conseil des Amériques, qui dressait un bilan du sommet des dirigeants nord-américains de la semaine dernière à Mexico.

M. Boehm et d’autres experts, dont l’ancienne diplomate canadienne Louise Blais, affirment que des liens plus étroits entre le Canada et le Mexique seront essentiels pour protéger l’Amérique du Nord des pressions internationales croissantes.

Des participants à la table ronde ont souligné également que la relation trilatérale dépendra énormément de la façon dont les États-Unis réagiront à la décision, décevante pour Washington, d’un groupe spécial sur les pièces automobiles, qui s’est rangé du côté du Canada et du Mexique.