Le Canada et ses alliés proposent une déclaration contre les détentions arbitraires

OTTAWA — Le Canada a créé une coalition avec 57 autres pays pour appuyer une nouvelle déclaration internationale dénonçant la détention arbitraire de ressortissants étrangers à des fins politiques.

La nouvelle déclaration est née d’une année de diplomatie internationale en coulisses, menée par l’ancien ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne.

Le Canada a demandé un soutien mondial pour libérer Michael Kovrig et Michael Spavor, qui passent lundi leur 798e jour dans des prisons chinoises.

«J’ai été inspiré par ce que je considérais comme le sort de tous ceux qui ont été arbitrairement détenus dans le monde et par le désir de faire quelque chose de tangible», a déclaré M. Champagne en entrevue.

Bien que mettre fin à l’emprisonnement de MM. Kovrig et Spavor demeure la priorité absolue du Canada, la nouvelle déclaration se veut une large dénonciation visant à mettre fin à la pratique coercitive dans de nombreux pays, comme la Russie, l’Iran et la Corée du Nord.

«C’est correct pour deux pays d’avoir des divergences d’opinions. Mais il est totalement inacceptable que des citoyens de notre pays qui se rendent dans un autre pays pour le visiter ou y travailler doivent vivre dans la peur de devenir une monnaie d’échange», a indiqué le nouveau ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, en entrevue.

M. Garneau n’a pas voulu nommer de pays en particulier, affirmant que la nouvelle déclaration n’est pas liée à un pays. Il a déclaré qu’il souhaitait recruter plus de pays signataires dans le but de mettre fin à la pratique partout et de décourager d’autres pays de l’accepter.

«C’est bien d’avoir des relations diplomatiques. Et c’est correct d’avoir des divergences d’opinions. Mais (la détention arbitraire) n’est pas acceptable. C’est illégal. Cela ne respecte pas les droits de l’homme. Il est inacceptable de pratiquer la détention arbitraire quand nous sentons que les choses ne vont pas dans notre sens», a déclaré M. Garneau.

M. Kovrig, un ancien diplomate canadien travaillant pour l’International Crisis Group, et M. Spavor, un entrepreneur spécialisé dans les échanges avec la Corée du Nord, ont été arrêtés par les autorités chinoises neuf jours après que la GRC a arrêté la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, à l’aéroport de Vancouver, en décembre 2018.

La GRC agissait sur la base d’un mandat d’extradition américain alléguant qu’elle avait commis une fraude pour violer les sanctions contre l’Iran.

Le Canada et ses alliés considèrent que les accusations de menace à la sécurité nationale portées par la Chine contre MM. Kovrig et Spavor sont fausses. Ils ont dénoncé les détentions qu’ils qualifient d’arbitraires et ont appelé à la libération des deux hommes — des demandes qui n’ont pas eu d’échos à Pékin.

Le Canada et ses principaux alliés du G7, le réseau d’échange de renseignements Five Eyes, et des pays de tous les continents appuient la nouvelle déclaration, qui n’est pas contraignante.

La nouvelle déclaration — appelée la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État — vise à stigmatiser la détention arbitraire dans le même esprit que le Traité d’Ottawa pour interdire les mines antipersonnel.

«C’est quelque chose qui vise à faire pression sur les pays qui pratiquent la détention arbitraire», a expliqué M. Garneau.

M. Champagne a déclaré que la déclaration s’inspirait également de l’article 5 de l’OTAN, qui stipule qu’une attaque contre l’un de ses membres constitue une attaque contre les 30 pays membres.

«Le concept sous-jacent est que si vous deviez prendre l’un de nos citoyens, nous nous réunirons sur une base volontaire pour nous assurer que ces enjeux ne restent pas bilatéraux.»

M. Champagne, aujourd’hui ministre de l’Industrie, se joindra à M. Garneau et aux ministres des Affaires étrangères de dizaines de pays pour une téléconférence de trois heures lundi matin pour lancer la nouvelle initiative et discuter de ses implications.