Le Canada fait face à des choix difficiles dans ses relations avec la Chine

OTTAWA — Le Canada fait face à des choix difficiles concernant ses relations avec la Chine, maintenant que Michael Kovrig et Michael Spavor sont de retour au pays, disent des experts.

L’un des principaux experts canadiens sur la Chine et l’Asie, Paul Evans, dit que le gouvernement fédéral devra prendre un certain nombre de décisions au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Selon le professeur de l’Université de la Colombie-Britannique, le Canada devra décider s’il exclut le géant chinois des télécommunications Huawei du futur réseau de 5G au pays et s’il permet aux universités canadiennes d’étendre leur collaboration avec des entités chinoises.

Un professeur de l’Université d’Ottawa et ancien conseiller du premier ministre Justin Trudeau, Roland Paris croit que le prochain gouvernement devra mettre en place une stratégie à long terme dans ses relations avec la Chine.

Dans leur dernier programme électoral, les libéraux promettaient de «lancer une nouvelle stratégie Asie-Pacifique globale pour approfondir les partenariats diplomatiques, économiques et en matière de défense dans la région». Selon M. Paris, cette stratégie est attendue depuis longtemps.

Le gouvernement devra aussi déterminer comment il se comportera avec des pays hostiles.

Michael Spavor et Michael Kovrig ont été libérés vendredi après avoir été détenus pendant plus de 1000 jours en représailles à l’arrestation d’une dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou.

Le Canada eut abandonné les procédures d’extradition contre Mme Meng après qu’elle eut conclu un accord avec les États-Unis, qui cherchaient à obtenir son extradition pour la traduire en justice pour fraude.