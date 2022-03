Le Canada félicite la Francophonie d’avoir condamné l’invasion russe

QUÉBEC — La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, félicite l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) d’avoir condamné l’invasion russe en Ukraine.

Les pays membres de l’OIF ont adopté une résolution mercredi qui «réprouve avec vigueur» cette invasion, qui constitue une atteinte au droit international ainsi qu’à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Ukraine.

Les membres de la Francophonie ont demandé un cessez-le-feu immédiat et sans condition, ainsi que le retrait par la Russie de ses forces militaires, et ont appelé à un règlement pacifique et rapide du conflit en cours.

Cette résolution a été adoptée lors de la 40e session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie qui se tenait à Paris, 21 jours après le début de la guerre en Ukraine.

Dans les dernières semaines, le Canada et le Québec avaient plaidé en faveur d’une résolution condamnant sans équivoque l’invasion de l’Ukraine ordonnée par le président russe Vladimir Poutine.

La ministre québécoise des Relations internationales, Nadine Girault, avait qualifié le silence de l’OIF d’«étonnant», affirmant qu’elle irait à Paris «faire pression» pour que l’organisation adopte une position officielle.

Elle avait rappelé en entrevue avec La Presse Canadienne que plusieurs pays africains hésitaient pour toutes sortes de raisons à dénoncer la Russie. L’Ukraine est pourtant un membre observateur de l’OIF.

Au terme de la conférence à Paris, la ministre Joly a félicité les membres de l’OIF de s’être prononcés fermement contre l’invasion russe en Ukraine.

Elle a souligné qu’en tant que deuxième organisation internationale en importance, la Francophonie avait une voix forte dans le monde et pouvait contribuer aux efforts diplomatiques visant à trouver une solution à la crise.

«Cette session extraordinaire revêtait une importance particulière», a déclaré Mme Joly par communiqué, jeudi.

«L’invasion de l’Ukraine (…) va à l’encontre des valeurs de paix et de solidarité qui constituent le fondement de la Francophonie. Ces valeurs (…) se retrouvent au cœur de ses actions», a-t-elle ajouté.