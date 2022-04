Le Canada fera un don supplémentaire de 220 millions $ à COVAX

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada allait faire un don supplémentaire de 220 millions $ à l’alliance mondiale de partage de vaccins COVAX.

Les fonds porteront le don monétaire total du Canada à COVAX à environ 700 millions $ pour l’achat, la livraison et la distribution de vaccins contre la COVID-19 pour les pays à faible revenu.

L’argent est destiné à aider le Canada à tenir son engagement de donner au moins 200 millions de doses d’ici la fin de l’année, dont au moins 38 millions de doses provenant de ses propres approvisionnements nationaux.

Jusqu’à présent, le Canada a expédié 14,2 millions de doses à 19 pays via COVAX et 762 000 autres directement à six pays dans le cadre d’accords bilatéraux de dons de vaccins.

Il précise que 87 millions de doses supplémentaires ont été achetées par COVAX avec les dons financiers précédents du Canada, mais ce nombre est basé sur une formule de coût par dose développée par le Royaume-Uni, et COVAX lui-même dit qu’il ne peut pas confirmer le nombre exact.

Le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, a déclaré lors d’une récente entrevue que le Canada n’expédie pas les doses données tant qu’il n’est pas certain qu’elles puissent être distribuées et utilisées par le pays bénéficiaire avant leur expiration.