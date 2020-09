Le Canada impose des sanctions au président du Bélarus, élu «frauduleusement»

OTTAWA — Le Canada impose des sanctions au président du Bélarus et à des membres de son gouvernement à la suite d’une élection présidentielle qualifiée de «frauduleuse».

Le Canada impose ces sanctions, conjointement avec le Royaume-Uni, à des responsables du gouvernement bélarussien, y compris au président Alexandre Loukachenko, que de nombreuses capitales accusent d’avoir remporté l’élection présidentielle à l’issue d’un scrutin truqué.

Le président Loukachenko et dix membres de son gouvernement ne pourront plus faire de transactions financières par l’entremise du Canada ou de Canadiens et il leur est interdit d’entrer sur le territoire canadien.

Le Bélarus a été le théâtre de manifestations et de violences à grande échelle depuis la réélection, le 9 août, du président Loukachenko, un dirigeant autoritaire en poste depuis plus de 25 ans. Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a déclaré dans un communiqué que des élections démocratiques libres et équitables devaient avoir lieu au Bélarus.

La semaine dernière, à l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères du Bélarus a averti les pays occidentaux de ne pas imposer de sanctions. Vladimir Makeï a déclaré lors de la réunion virtuelle des dirigeants mondiaux que l’ingérence dans les affaires intérieures de son pays serait néfaste pour tout le monde.

«Le Canada ne restera pas impassible alors que le gouvernement du Bélarus continue de commettre des violations systématiques des droits de la personne tout en ne montrant aucune véritable volonté à négocier une solution avec les groupes de l’opposition», a prévenu le ministre Champagne.

«Le Canada et le Royaume-Uni agissent ensemble pour condamner la situation actuelle et assurer que ces mesures aient une plus grande portée. Le Canada est solidaire du peuple bélarussien dans sa lutte pour rétablir les droits de la personne et accéder à la démocratie.»