Le Canada imposera des contre-tarifs aux États-Unis

OTTAWA — Le Canada imposera dans 30 jours des contre-tarifs «équivalents» aux États-Unis en réponse aux tarifs américains sur l’aluminium.

«Pour chaque dollar imposé par les États-Unis sur les importations canadiennes, nous imposerons en retour une taxe équivalente», a déclaré la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, en conférence de presse vendredi matin.

«Nous n’allons pas aggraver la situation, mais nous n’allons pas reculer non plus.»

Le président américain Donald Trump a signé un décret jeudi pour prélever des droits de 10 % sur les importations d’aluminium primaire en provenance du Canada.

Le gouvernement canadien juge que ces tarifs sont «inutiles, injustifiés et inacceptables» et qu’ils nuiront à l’économie américaine déjà affaiblie par la pandémie de COVID-19.

Espoir pour un recul

Pendant ces 30 jours, le gouvernement consultera l’industrie pour dresser une liste des produits contenant de l’aluminium.

Mme Freeland dit qu’il «faut toujours avoir espoir» que les Américains reculent avant l’imposition prévue des tarifs, le 16 août.

«En même temps, on est prêts pour les tarifs et on est prêts à réagir», a-t-elle soutenu.

La vice-première ministre n’a pas précisé si le gouvernement s’attendait à ce que les Américains imposent d’autres tarifs, notamment sur l’acier, comme ils l’ont fait par le passé.

«C’est une question pour l’administration américaine», a-t-elle répété.