Le Canada interpellé face à la déportation des Haïtiens en République Dominicaine

OTTAWA — Un groupe en Haïti qui soutient les personnes renvoyées chez elles depuis la République dominicaine voisine appelle le Canada à sonner l’alarme face aux accusations de traitement inhumain et raciste de ceux qui fuient le chaos.

«C’est grave et c’est inacceptable, la situation que vivent les Haïtiens en République dominicaine», a déclaré Sam Guillaume, porte-parole de l’organisation haïtienne Groupe d’appui aux réfugiés et rapatriés (GARR).

«C’est insondable de voir tant de maltraitance, tant de racisme», a-t-il déclaré dans une interview en français.

GARR est basée dans la capitale haïtienne Port-au-Prince. Son personnel surveille le traitement des migrants que la République dominicaine a déposés le long de sa frontière avec Haïti.

Au cours des derniers mois, le groupe a signalé une forte augmentation des autorités dominicaines rassemblant des Haïtiens à travers le pays et les détenant dans des conditions qui ont suscité des inquiétudes parmi les groupes internationaux.

De nombreux Haïtiens sont entrés illégalement en République dominicaine ou ont prolongé leur séjour. Mais le GARR allègue qu’une proportion importante d’entre eux sont renvoyés en Haïti alors qu’ils détiennent des visas valides.

Le gouvernement des États-Unis affirme qu’Haïti est au bord d’une crise migratoire alors que des gangs violents ont pris le contrôle de vastes étendues du pays. Le gouvernement de facto d’Haïti a demandé une intervention militaire occidentale.

Des milliers d’Haïtiens ont légalement et illégalement traversé la frontière vers la République dominicaine, qui partage une île avec Haïti, pour échapper à la hausse du coût de la vie, à une épidémie de choléra et à la menace d’enlèvement.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, la République dominicaine a expulsé 108 436 migrants, soit plus de trois fois le nombre de 2016, lorsque le pays a commencé à enregistrer ces données.

En novembre dernier, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a exhorté la République dominicaine à cesser d’envoyer des Haïtiens de l’autre côté de la frontière vers un pays si dangereux.

Le président dominicain Luis Abinader a qualifié les commentaires d’ingérence d’« inacceptables et irresponsables» dans un problème national.

Le même mois, Abinader a toutefois signé un décret donnant aux forces de l’ordre dominicaines plus de pouvoirs pour expulser les immigrants sans papiers.

Le GARR a signalé que 16 892 Haïtiens ont été envoyés à la frontière en janvier, dont 126 étaient enceintes et 70 étaient des mineurs, avec une tendance à la hausse depuis l’automne dernier. Les chiffres n’incluent pas les personnes qui sont volontairement retournées en Haïti.

« Parfois c’est dans leur sommeil. Parfois à l’hôpital, quand ils sont là pour un rendez-vous médical. Parfois c’est au travail, ou dans la rue. C’est comme s’il y avait une chasse aux Haïtiens en République dominicaine», a déclaré M. Guillaume.

Le GARR a documenté des cas de migrants battus en garde à vue et détenus sans nourriture ni douche. Certains accusent les fonctionnaires de les avoir agressées sexuellement ou d’avoir détruit leurs pièces d’identité.

M. Guillaume a déclaré que le coup de filet a inclus des citoyens dominicains qui n’ont aucun lien avec Haïti mais qui sont rassemblés parce qu’ils ont «la peau noire et les cheveux bouclés».

En novembre dernier, l’ambassade des États-Unis dans sa capitale, Saint-Domingue, a émis une alerte pour les «citoyens américains à la peau plus foncée et les citoyens américains d’ascendance africaine» en République dominicaine, affirmant que des Américains avaient signalé avoir été «retardés, détenus ou soumis à des interrogatoires intensifs à points d’entrée et lors d’autres rencontres avec les agents de l’immigration, en fonction de leur couleur de peau.»

L’ambassade a noté que les autorités dominicaines chargées de l’immigration arrêtent des personnes qui se trouvent légalement dans le pays et les détiennent « dans des centres de détention surpeuplés, sans possibilité de contester leur détention et sans accès à de la nourriture ou à des toilettes, parfois pendant des jours d’affilée», avant d’être libérées ou déporté en Haïti.

En 2015, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a soulevé des préoccupations similaires concernant la détention arbitraire fondée sur la race dans des «conditions d’hygiène et de santé déplorables».

En vertu d’un accord de 1999 signé par la République dominicaine et Haïti, la première s’est engagée à ne pas rassembler les migrants la nuit. Il s’est également engagé à garder les enfants avec leurs parents et à laisser les migrants conserver leurs documents et effets personnels.

Sam Guillaume a déclaré que le gouvernement ne respectait pas l’accord et menait des raids nocturnes et détenait des Haïtiens sans leur donner la possibilité de rentrer chez eux et de récupérer les économies accumulées au fil des ans. Certains migrants affirment même que leurs employeurs ont téléphoné aux autorités de migration avant les jours de paie, pour éviter de payer les salaires.

Le groupe a constaté une augmentation du nombre de mineurs non accompagnés et de parents renvoyés sans leurs enfants.

Le GARR a dû déployer du personnel à des points de passage frontaliers plus petits, où environ 10% des Haïtiens sont amenés malgré l’accord de 1999 prévoyant des passages uniquement à quatre postes frontières officiels.

Cela laisse les autorités haïtiennes se débattre pour traiter les rapatriés et les groupes non gouvernementaux se démènent pour aider les personnes à rejoindre leurs proches. Guillaume a déclaré que les personnes renvoyées aux points de passage non officiels semblaient avoir subi les pires traitements.

«On voit des camions décharger des Haïtiens, jour et nuit, avec des gens qui n’ont pas de repères, qui ne savent pas quoi faire, qui arrivent les mains vides parce qu’ils n’ont pas eu le temps de récupérer leurs bagages», a-t-il dit.

L’ambassade dominicaine à Ottawa a renvoyé les questions au département des affaires étrangères du pays, qui a déclaré qu’il ne s’attendait pas à pouvoir fournir une réponse dans les six jours.

L’année dernière, les politiciens dominicains ont appelé à un mur pour bloquer les migrants haïtiens, arguant que cela empêcherait une épidémie de choléra de se propager au-delà de la frontière. Plus tôt ce mois-ci, l’ancien président dominicain Hipólito Mejía a déclaré dans une interview qu’«Haïti n’est pas un pays, c’est une jungle».

Le gouvernement actuel a déclaré qu’il n’avait pas la capacité de soutenir autant de demandeurs d’asile, y compris pour les soins de santé, et a exhorté la communauté internationale à se concentrer sur la résolution du chaos en Haïti.

M. Guillaume a déclaré que la communauté internationale devrait encore appeler la République dominicaine, en particulier alors qu’elle se bat pour un siège au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, pour un mandat qui commencerait l’année prochaine.

«Il est important de tirer la sonnette d’alarme», a-t-il déclaré.

« Un pays comme le Canada peut attirer l’attention des autorités dominicaines sur ces graves violations des droits qu’elles infligent aux Haïtiens.

«En mode solution»

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a rencontré dimanche dernier son homologue dominicain Roberto Álvarez pour discuter de la situation en Haïti, mais son bureau n’a pas voulu dire si elle avait soulevé la question du traitement des migrants.

«Nous sommes en mode solution et avons eu de nombreuses discussions avec des partenaires clés à travers l’hémisphère, y compris la République dominicaine», a déclaré le porte-parole Adrien Blanchard dans un e-mail.

Il a noté que le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé la semaine dernière 10 millions de dollars pour protéger les femmes et les enfants haïtiens le long de la frontière de la République dominicaine.

« Le Canada a fourni un financement important aux principaux partenaires humanitaires sur le terrain afin de répondre aux besoins urgents des populations touchées par la crise, qu’ils soient liés aux récents déplacements, à la violence ou à l’épidémie de choléra», a-t-il rapporté.