Le Canada lance un fonds pour financer le voyage en avion d’Ukrainiens

OTTAWA — Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a annoncé mercredi le lancement d’un fonds qui doit permettre de financer le voyage en avion d’Ukrainiens au Canada.

Le Fonds Ukraine-Canada est issu d’un partenariat avec Air Canada et les organisations Miles4Migrants et la Fondation Shapiro, a-t-il précisé en point de presse à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

L’objectif est de permettre à au moins 10 000 Ukrainiens et leur famille de gagner le pays.

Les Canadiens et entreprises qui souhaitent contribuer à l’initiative sont invités à le faire via leurs points Aéroplan. Ceux qui souhaitent faire un don en argent pourront le faire par l’entremise de Jewish Foundation of Greater Toronto.