Le Canada maintiendra encore un an jusqu’à 850 militaires en Irak et dans la région

OTTAWA — Le Canada maintient encore une autre année sa participation dans la lutte contre Daech au Moyen-Orient.

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a annoncé mardi que le Canada maintiendra jusqu’à 850 militaires en Irak et dans la région jusqu’en mars 2022, dans la cadre de son «opération IMPACT».

Cette mission, qui a commencé en octobre 2014, devait prendre fin mercredi. L’annonce de ce prolongement d’un an coïncide également avec les inquiétudes croissantes concernant l’influence de l’Iran en Irak.

Téhéran soutient de nombreux groupes de milices chiites dans le pays voisin. Ces groupes, qui ont largement détrôné Daech en tant que principale menace en Irak, ont intensifié leurs attaques contre les forces occidentales ces derniers mois.

Le gouvernement de Justin Trudeau avait auparavant fixé un plafond de 850 militaires pour cette mission il y a plusieurs années, mais le Canada avait progressivement retiré ses troupes de la région au cours de la dernière année.

Le ministre Sajjan n’a pas indiqué mardi si ce retrait progressif serait renversé, ni fourni d’autres détails sur la composition précise de la mission, qui comprend des membres des forces spéciales et des instructeurs militaires.

La prolongation d’un an de l’opération IMPACT comprend notamment «l’autorisation de déployer jusqu’à 850 membres du personnel des Forces armées canadiennes à l’appui de la coalition mondiale, de la mission de l’OTAN en Irak et des activités de renforcement des capacités des forces armées de la Jordanie et du Liban», indique le communiqué du cabinet du ministre Sajjan.

«En renouvelant l’opération IMPACT, nous renforçons l’appui du Canada à ses alliés de l’OTAN et à ses partenaires de la coalition mondiale, et nous poursuivons le travail important en cours au Moyen-Orient», a indiqué le ministre.