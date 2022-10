Le Canada met fin aux consignes sanitaires applicables aux voyageurs

OTTAWA — Depuis samedi matin, les consignes sanitaires applicables aux voyageurs pour endiguer la COVID-19 ne sont plus en vigueur au Canada. Il n’est donc plus nécessaire de détenir une preuve de vaccination pour monter dans un avion ni de porter un masque.

Toutefois, si le masque n’est plus obligatoire, il demeure recommandé.

En ce qui concerne les visiteurs qui entrent au pays, ils ne sont plus soumis à des tests de dépistage aléatoires et les personnes non vaccinées n’ont plus à s’isoler à leur arrivée.

Toute personne arrivée au Canada depuis deux semaines, et qui devait donc s’isoler, est maintenant libérée de cette contrainte.

De plus, les voyageurs arrivant au pays n’ont plus à soumettre de formulaire par l’entremise de l’application controversée ArriveCan. Il est cependant encore possible de s’en servir pour soumettre sa déclaration aux services frontaliers dans certains aéroports.

Plus tôt cette semaine, des ministres fédéraux avaient annoncé la fin des consignes sanitaires liées à la COVID-19. Ils ont déclaré que la plus récente vague de propagation de la maladie s’essoufflait et que les consignes appliquées aux voyageurs n’avaient pas d’impact majeur.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a tout de même prévenu que des consignes pourraient être imposées à nouveau, au besoin.