Le Canada met ses voyageurs LGBTQ+ en garde face à certaines lois américaines

OTTAWA — Dans une mise à jour de ses conseils aux voyageurs à destination des États-Unis publiée mardi, le Canada avise les membres de la communauté LGBTQ+ qu’ils pourraient être victimes de discrimination s’ils voyagent dans certains États, sans spécifier lesquels.

Affaires mondiales Canada affirme que les Canadiens devraient vérifier les lois des États concernés, car certains ont de nouvelles politiques et lois «qui pourraient affecter les personnes LGBTQ+».

Dix-huit États ont adopté des lois qui limitent ou interdisent purement et simplement les soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs, et plus d’une douzaine ont déjà adopté ou envisagent d’adopter des lois qui limitent ou interdisent l’enseignement de l’orientation sexuelle dans les écoles.

La vice-première ministre Chrystia Freeland affirme que les avis aux voyageurs publiés par Affaires mondiales Canada sont basés sur les conseils de professionnels du ministère, dont le travail consiste à surveiller les dangers particuliers qui pourraient affecter les voyageurs canadiens.

«Les avertissements que notre gouvernement met pour les Canadiens qui voyagent a l’étranger ne sont pas politiques», a souligné Mme Freeland en mêlée de presse.

Elle n’a pas voulu commenter spécifiquement l’avertissement sur les États-Unis ou son effet potentiel sur les relations canado-américaines, mais a déclaré que les intérêts et la sécurité de tous les Canadiens sont la priorité du gouvernement.