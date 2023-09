Le Canada milite pour des normes empêchant la détention arbitraire d’étrangers

OTTAWA — Le gouvernement canadien prévoit profiter de l’ouverture de la nouvelle session de l’Assemblée générale des Nations unies, la semaine prochaine à New York, pour tenter de créer une dynamique contre les États qui utilisent des ressortissants étrangers comme monnaie d’échange dans les querelles diplomatiques, avec l’aide d’anciens détenus comme Michael Kovrig.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué en entrevue que le Canada et le reste du monde se trouvaient actuellement au milieu d’une «crise de sécurité internationale», et qu’il fallait maintenant interpeller «un large groupe de partenaires».

Mme Joly coanimera une rencontre avec ses homologues du Costa Rica et du Malawi, ainsi que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, sur les moyens d’empêcher les États d’arrêter des étrangers pour des motifs politiques.

Cette nouvelle initiative fait partie d’un effort initié par le Canada en février 2021 pour tenter de créer une norme internationale contre la détention arbitraire, avec un plan d’action qui vise à empêcher les États de placer des personnes dans des conditions difficiles et de leur refuser l’assistance d’un avocat.

Une rencontre la semaine prochaine pour discuter de ces objectifs réunira des gens qui ont été arbitrairement détenus, notamment l’ancien diplomate canadien Michael Kovrig, que la Chine a emprisonné pendant plus de 1000 jours. Le journaliste américain Jason Rezaian, que l’Iran a emprisonné pendant 18 mois, devrait également participer.

La lutte contre la détention arbitraire implique toute une série de pays, a déclaré la ministre Joly, en particulier les plus petits avec lesquels Ottawa n’a pas de contacts fréquents, comme le Panama, les Tonga et le Bénin.

Mme Joly a déclaré que le Canada comptait toujours sur ses alliés traditionnels du G7 ou de l’OTAN, mais Ottawa recherche également des pays qui partagent les mêmes idées, au-delà de ces organisations. L’Assemblée générale des Nations unies constitue donc une occasion en or pour rencontrer des chefs de gouvernement et des ministres des Affaires étrangères de ces pays, a-t-elle souligné.

«Nous devons développer de nouvelles relations afin de trouver les bons partenaires pour renforcer l’importance des règles qui assurent notre sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclaré la ministre à La Presse Canadienne. Mon objectif sera de m’engager à leurs côtés, de les écouter et de trouver ensemble des solutions.»

L’aide à Haïti

Cette initiative contribuera également à la campagne du Canada pour devenir membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a déclaré Mme Joly. «Nous défendrons notre candidature à chaque réunion.»

La ministre Joly accompagnera le premier ministre Justin Trudeau à New York, la semaine prochaine, où ils prendront contact avec des pays qui tentent d’aider Haïti à établir la sécurité, après que des gangs criminels sans scrupules ont semé la violence dans ce pays des Antilles.

Le Canada mène un effort visant à coordonner les besoins policiers d’Haïti et les ressources que d’autres pays peuvent offrir, et Mme Joly a déclaré que la réunion à New York aidera Ottawa à faire pression pour que davantage de pays aident les Haïtiens à retrouver une vie normale.

«L’objectif est d’amener davantage de pays à la table», a-t-elle déclaré, soulignant que plus de civils ont été tués en Haïti cette année qu’en Ukraine. «C’est quelque chose qui devrait susciter beaucoup plus d’intérêt dans les pays du monde entier.»

Mme Joly participera également à une séance sur les femmes et les filles en Afghanistan. Cette initiative signifie, selon elle, d’évaluer les besoins humanitaires, mais aussi de plaider pour que les agences de l’ONU ne travaillent plus avec les talibans jusqu’à ce que ce régime freine la répression brutale contre les femmes.