Le Canada n’a toujours pas fourni à l’ONU sa «force d’intervention rapide»

OTTAWA — Les Nations unies pourraient bientôt commencer à s’interroger sur ce que l’on entend, à Ottawa, par «rapide», maintenant que le gouvernement canadien s’est donné trois ans de plus pour fournir à l’ONU une force d’intervention rapide de 200 soldats destinée au maintien de la paix.

Le premier ministre Justin Trudeau s’était d’abord engagé en novembre 2017 à ce que le Canada fournisse une «force d’intervention rapide», lorsqu’il a accueilli un important sommet international sur le maintien de la paix à Vancouver.

Les responsables de l’ONU avaient alors salué cet engagement, qui coïncidait avec la campagne menée par le Canada pour obtenir un siège temporaire au Conseil de sécurité des Nations unies.

Mais le Canada a finalement perdu cette campagne. Et six ans plus tard, il n’a toujours pas tenu sa promesse de déployer une force d’intervention rapide.

Depuis, l’ONU et les États-Unis pressent le Canada de créer enfin cette force, et les libéraux assurent que la question demeure à l’ordre du jour.

Mais après s’être déjà accordé l’an dernier une prolongation du délai initial de cinq ans, le gouvernement affirme qu’il a maintenant jusqu’à mars 2026 pour tenir promesse.