Le Canada ne devrait pas soutenir le président rwandais, selon une professeure

OTTAWA — Une professeure qui étudie les relations entre les pays et les États autoritaires affirme que le Canada a raté la cible en embrassant chaleureusement le président rwandais Paul Kagame.

Le Rwanda accueille cette semaine une importante conférence sur le développement intitulée Women Deliver dans la capitale Kigali.

Les ministres canadiens Harjit Sajjan et Marci Ien ont rencontré M. Kagame dans le cadre de leur visite.

L’indice démocratique international Freedom House affirme que M. Kagame est un autocrate responsable de «la surveillance, de l’intimidation, de la torture et des restitutions ou des assassinats présumés de dissidents exilés», tandis que l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch affirme que le régime de M. Kagame arrête et menace les opposants politiques.

Marie-Eve Desrosiers, professeure à l’Université d’Ottawa, affirme que le fait de ne pas soulever de telles questions ne fait qu’encourager les dirigeants à continuer de réprimer leurs populations, ce qui sape la démocratie dans le monde.

Elle dit que le Rwanda se vante souvent d’avoir certains des taux les plus élevés au monde de participation des femmes à des fonctions électives et à des rôles tels que la police, mais ces femmes ne peuvent pas exercer leur liberté d’expression.