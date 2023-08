Le Canada ne veut plus être à la traîne dans la protection de ses infrastructures

OTTAWA — Le Canada est «à la traîne de ses partenaires internationaux clés» en ce qui a trait à la protection des services publics et essentiels contre un éventail croissant de risques, indique une note fédérale récemment publiée et dont La Presse Canadienne a obtenu copie en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Cette note de service du ministère de la Sécurité publique, préparée avant une réunion des sous-ministres en janvier dernier, indique que les menaces nouvelles et en évolution rapide présentent un risque accru de préjudice pour les Canadiens et leur sécurité cybernétique, économique et nationale.

En réponse à ces risques, qui touchent aussi bien les événements météorologiques extrêmes, les défaillances de la chaîne d’approvisionnement, les cyberattaques que l’espionnage, le gouvernement fédéral envisage de mettre à jour une stratégie nationale de 2009 destinée à protéger les infrastructures critiques dans des secteurs cruciaux allant de l’énergie et de l’eau à la fabrication et aux transports.

Cette semaine encore, un rapport fédéral prévenait que les cybercriminels à la recherche de profits devraient cibler des organisations de grande valeur dans les secteurs des infrastructures critiques au Canada et dans le monde au cours des deux prochaines années.