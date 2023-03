Le Canada permet aux Turcs et aux Syriens de demeurer plus longtemps au pays

TORONTO — Le gouvernement fédéral permettra aux résidents temporaires turcs et syriens de prolonger leur séjour au Canada après le séisme meurtrier du mois dernier.

Plus de 50 000 personnes ont été tuées et des millions d’autres ont perdu leur domicile après le séisme d’une magnitude de 7,8, suivi de nombreuses et puissantes répliques, qui a frappé la Turquie et la Syrie, le 6 février.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a annoncé samedi que les ressortissants turcs et syriens pourront continuer à étudier, travailler ou rendre visite à leur famille en demandant gratuitement une prolongation de leur statut.

Il a ajouté que le ministère accorderait une priorité aux demandes de résidence temporaire nouvelles et existantes et aux demandes de résidence permanente en provenance des régions touchées.

Selon le gouvernement, en date du 10 mars, environ 600 Syriens et 6400 Turcs avaient le statut de résidence temporaire. Celui-ci s’expire dans un délai de six mois.

Le mois dernier, le Canada avait annoncé une aide supplémentaire de 20 millions $ pour soutenir une série d’activités humanitaires essentielles. Il versera aussi une somme égale à 10 millions $ en dons faits à la Coalition humanitaire et à ses membres.