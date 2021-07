Le Canada recevra 5 millions de doses de vaccin cette semaine

Le gouvernement fédéral s’attend à recevoir environ 5 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 cette semaine, ce qui serait suffisant pour entièrement vacciner tous les Canadiens admissibles.

Cela portera le nombre total de doses reçues à 68 millions, soit assez pour administrer deux doses à l’ensemble des 33,2 millions de Canadiens âgés de 12 ans et plus.

Les moins de 12 ans devront attendre la fin des essais cliniques sur les jeunes enfants avant de recevoir leurs injections.

Vendredi, 57,45 % des Canadiens de 12 ans et plus avaient été complètement vaccinés et 79,66 % avaient reçu au moins une dose.

Les livraisons de cette semaine comprendront 3,6 millions de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech et 1,4 million de doses du vaccin de Moderna.