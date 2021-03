Le Canada recevra un million de doses de Pfizer par semaine jusqu’au 10 mai

OTTAWA — Le Canada recevra au moins un million de doses du vaccin Pfizer par semaine à partir de la fin mars et jusqu’au début du mois de mai.

Le nouveau calendrier de vaccination pour Pfizer, promettant cette quantité, s’étend maintenant du 22 mars au 10 mai, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau lors d’une conférence de presse à Ottawa vendredi.

M. Trudeau dit que ces quantités vont faire une «grande différence».

Il dit avoir partagé ces chiffres lors de sa rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires, la veille, à des fins de planification.

Plus tôt cette semaine, le major général Dany Fortin avait dit que le Canada recevrait 1,2 million de doses de Pfizer les semaines du 22 et 29 mars, et «plus d’un million» les semaines du 5 et 12 avril.

Il s’attendait à des quantités similaires dans les semaines suivantes, mais n’était pas en mesure de les confirmer.

Le gouvernement fédéral a livré, à ce jour, plus de 3,8 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 aux provinces et territoires.