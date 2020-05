Le Canada rend hommage aux six militaires morts dans un accident d’hélicoptère

OTTAWA — Les Canadiens d’un océan à l’autre ont pu assister au rapatriement symbolique à Trenton des six militaires tués, la semaine dernière, lors de l’écrasement d’un hélicoptère qui participait à un exercice au large des côtes de la Grèce.

L’accident, dont les causes font l’objet d’une enquête, représente la pire tragédie militaire des Forces armées canadiennes depuis la mort de six soldats dans l’explosion d’un engin artisanal, en Afghanistan, le dimanche de Pâques 2007.

En ces temps de pandémie de la COVID-19, les membres des familles, les représentants militaires et les élus présents à la cérémonie ont dû respecter un certain éloignement en plus de porter un couvre-visage.

Parmi les personnes présentes, on retrouvait la gouverneure générale Julie Payette et le premier ministre Justin Trudeau. C’est la première fois qu’un premier ministre canadien assiste à une cérémonie de rapatriement depuis Paul Martin en 2004, selon le professeur de l’Université Queen’s Kim Nossal.

Les obligations liées au coronavirus n’étaient pas les seuls signes distinctifs de cette cérémonie. On pouvait également voir exposés les couvre-chefs des victimes, un rappel que l’on n’a toujours pas retrouvé les dépouilles de cinq des six disparus.