Le Canada rendra hommage aux personnes décédées de la COVID-19 au pays

OTTAWA — Le Canada marquera jeudi l’anniversaire du jour où l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 était une pandémie mondiale.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau, qui doit faire une déclaration à la Chambre des communes en matinée, a désigné le 11 mars comme Journée nationale de commémoration pour rendre hommage à ceux qui sont décédés.

Le gouvernement a demandé aux Canadiens de penser à ceux dont la vie a été fauchée par le coronavirus, ainsi qu’aux professionnels de la santé et aux autres travailleurs essentiels qui ont été en première ligne.

D’autres politiciens, dont le chef du NPD Jagmeet Singh, doivent également parler jeudi de l’effet dévastateur du virus sur les Canadiens.

Le premier ministre du Québec François Legault participera à une cérémonie de commémoration en mémoire des disparus à Québec.

Depuis le début de la pandémie, 2,5 millions de personnes dans le monde sont décédées des suites de la COVID-19, dont plus de 22 000 au Canada. Au Québec, province la plus durement touchée, le bilan s’élevait à 10 503 morts jeudi matin.

Jusqu’à présent, Santé Canada a approuvé quatre vaccins contre la COVID-19 et 1,5 % de la population a été entièrement vaccinée.

«De plus en plus de gens se font vacciner chaque jour», a déclaré M. Trudeau lors d’une conférence de presse mardi. «Cela signifie que plus de grands-parents, de travailleurs de la santé et de personnes vulnérables sont désormais en sécurité.

«Notre priorité absolue est de vous obtenir votre vaccin le plus rapidement possible. Personne ne sera laissé pour compte.»