Le Canada s’engage à verser 50 millions $ pour venir en aide à Haïti

OTTAWA — Le Canada s’engage à verser 50 millions $ supplémentaires en aide humanitaire pour Haïti, a annoncé vendredi le ministre du Développement international, Harjit Sajjan.

M. Sajjan a annoncé le nouveau financement au début d’une réunion en ligne convoquée par le Canada pour aider la nation caribéenne, qui est secouée par des troubles depuis l’été, lorsque le président Jovenel Moïse a été tué dans une fusillade à son domicile.

«Conformément à notre politique d’aide internationale féministe, cela signifie se concentrer sur l’autonomisation des femmes et des filles haïtiennes», a déclaré M. Sajjan dans le discours d’ouverture de la réunion en ligne, à laquelle il a été rejoint par le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.

«Ces projets soutiendront la sécurité, la santé, la croissance économique et l’aide humanitaire pour le peuple haïtien», a ajouté M. Sajjan.

Les nouveaux fonds comprendront 12 millions $ pour des services humanitaires et la sécurité alimentaire des personnes qui ressentent encore les effets du tremblement de terre de magnitude 7,2 survenu en août dernier, un mois après que le pays a été secoué par l’assassinat de son président.

L’Académie nationale de police d’Haïti recevra 15 millions $ supplémentaires pour aider à «soutenir des services de police professionnels et inclusifs», a déclaré M. Sajjan.

«Ces projets visent à accroître la participation des femmes dans la police et à accroître l’intégrité. Parce que nous savons tous que lorsque les femmes sont impliquées, cela améliore la paix et la sécurité.»

Dans son allocution d’ouverture, M. Trudeau a parlé de la nécessité d’améliorer la sécurité dans la nation des Caraïbes.

«Afin de répondre aux besoins humanitaires d’Haïti, nous devons également faire face à la situation sécuritaire difficile. L’augmentation de la violence ne fait qu’aggraver la situation humanitaire déjà précaire», a déclaré M. Trudeau.

M. Trudeau et Mme Joly ont souligné l’importance de renforcer la police haïtienne face à la montée de la violence et de la corruption.

«Les affrontements entre gangs armés aggravent une situation humanitaire déjà précaire. Ils rendent plus difficile l’acheminement de l’aide aux populations les plus vulnérables», a noté Mme Joly.

Le premier ministre haïtien Ariel Henry devait également prendre la parole lors du sommet virtuel.

Mme Joly organise l’événement en ligne alors qu’elle participe à un voyage européen dans trois pays pour parler avec les dirigeants là-bas du renforcement de l’armée russe à la frontière ukrainienne.

Le Département d’État américain a déclaré jeudi qu’il attendait avec impatience une réunion productive avec les dirigeants d’Amérique centrale et Mme Joly sur l’avenir d’Haïti. La sous-secrétaire d’État Wendy Sherman a représenté les États-Unis à la réunion.

Mardi, le président américain Joe Biden a déclaré que Los Angeles accueillerait en juin le Sommet des Amériques, où les dirigeants des deux continents et des Caraïbes se réunissent tous les trois ans pour discuter de priorités communes.

Les causes – et les solutions potentielles – de la migration irrégulière seront un point prioritaire à l’ordre du jour.

Les migrants d’Haïti et d’un certain nombre de pays d’Amérique centrale se déplacent régulièrement vers le nord, exerçant une pression sur la frontière sud des États-Unis et créant une instabilité généralisée dans l’hémisphère occidental.

«Le Canada accueillera une réunion ministérielle (…) et nous attendons avec impatience un engagement fort des pays, tant dans les Amériques que dans le monde, à l’appui du peuple haïtien», a déclaré Brian Nichols, secrétaire d’État adjoint aux Affaires des Amériques, jeudi.

M. Nichols informait les journalistes des priorités de M. Biden pour le Sommet des Amériques, qui se déroule aux États-Unis pour la première fois depuis l’événement inaugural à Miami en 1994.

«Alors que nous approchons du sommet, je m’attends à ce que nous poursuivions les efforts entre les nations de notre hémisphère, ainsi qu’avec nos partenaires du monde entier, pour soutenir les nations des Amériques qui ont besoin de plus d’aide, et Haïti est évidemment parmi elles», a-t-il dit.

«J’espère que le peuple haïtien se rassemblera autour d’une voie unifiée qui remettra cette nation sur la voie de la démocratie et de la croissance économique.»

Le sommet de vendredi comprenait des représentants des Nations unies, de la Communauté des Caraïbes (ou CARICOM), de l’Organisation internationale de la Francophonie et de l’Organisation des États américains pour ce qu’Affaires mondiales Canada décrit comme une tentative de coordonner les efforts de sécurité et de favoriser la stabilité politique et le développement durable.

Mme Joly a également confirmé jeudi que son homologue français, Jean-Yves Le Drian, serait présent, et qu’elle et lui «se sont entendus sur l’importance de la collaboration internationale pour relever les défis auxquels sont confrontés Haïti et les Haïtiens, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité».