Le Canada s’impliquera peu importe l’issue du vote à l’ONU, dit Trudeau

OTTAWA — Même si le Canada perd son pari visant à obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, il poursuivra ses efforts internationaux pour lutter contre les changements climatiques, les inégalités économiques et pour préserver les institutions de plus en plus fragiles du monde, a déclaré mercredi le premier ministre Justin Trudeau.

M. Trudeau a fait un dernier plaidoyer public alors que le vote était en cours pour deux sièges temporaires au Conseil de sécurité.

Le Canada affronte la Norvège et l’Irlande pour obtenir l’un des deux sièges disponibles, et une chaude lutte se dessine. Ces deux pays ont une longueur d’avance étant donné que M. Trudeau a annoncé son intention de tenter d’obtenir un siège seulement en 2015 après que les libéraux ont été portés au pouvoir.

M. Trudeau a rejeté l’idée qu’une défaite du Canada représenterait un échec politique à sa fiche personnelle, étant donné le capital politique qu’il a investi dans la candidature — à commencer par sa déclaration «Le Canada est de retour» le lendemain de sa victoire aux élections fédérales d’octobre 2015.

Depuis lors, a déclaré M. Trudeau, le Canada s’est engagé dans un large éventail d’activités et de groupes internationaux parce que c’était, selon lui, dans l’intérêt de tous les Canadiens, qui ont besoin de commerce mondial et d’une économie prospère partout dans le monde pour pouvoir réussir chez eux.

«Ce sont les choses que nous continuerons de faire à l’avenir, indifféremment de ce qui se passera cette semaine, a soutenu M. Trudeau. Mais il serait certainement intéressant d’avoir ce levier supplémentaire d’un siège au Conseil de sécurité.»

La campagne canadienne pour un siège au conseil repose principalement sur la contribution du pays à la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cela inclut d’avoir convoqué des pays aux points de vue similaires pour assurer la sécurité alimentaire dans les pays en développement, le maintien de chaînes d’approvisionnement vitales ouvertes à travers le monde et l’élaboration de nouveaux modèles de financement pour aider les pays en difficulté dont les économies ont été décimées par la pandémie.

Il est attendu que les pays européens s’unissent autour des deux concurrents du Canada, ce qui a forcé le gouvernement Trudeau à se concentrer sur l’Afrique, l’Amérique latine et les pays arabes, ainsi que les petits États insulaires du Pacifique Sud qui risquent un jour de disparaître à cause de l’élévation du niveau de la mer causée par les changements climatiques.

M. Trudeau a formulé des critiques à peine voilées à l’égard de la répartition géographique des pays aux Nations unies qui a placé le Canada dans un regroupement contre les pays européens, qui ne peuvent jamais s’entendre sur deux candidats pour les sièges temporaires au conseil.

«Je n’ai que du respect pour nos deux concurrents, l’Irlande et la Norvège, qui ont démontré un engagement dans le monde, a-t-il indiqué. Il est malheureux que nous soyons dans une situation de devoir rivaliser avec des amis pour cela.»

Le sénateur indépendant Peter Boehm, qui a exercé des pressions sur les petits États insulaires au nom du Canada, s’est demandé si le Canada devrait faire partie du «groupe des États d’Europe occidentale et autres États», le bloc géographique de l’ONU auquel le Canada a été assigné.

Ce groupe est «une sorte de solitude pour le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël. Nous ne nous adaptons pas vraiment», a déclaré M. Boehm, qui était l’ambassadeur du Canada en Allemagne en 2010 lorsque la puissance européenne a remporté un siège aux côtés du Portugal, ayant le dessus sur le Canada lors de sa dernière tentative de remporter un siège au conseil.

M. Boehm estime que le Canada devrait faire partie du «groupe latino-américain et les Caraïbes», qui est moins compétitif et qui est plus logique géographiquement pour le Canada.

Une analyste s’est dite préoccupée par le fait que trop d’attention a été accordée à l’importance politique qu’accorde M. Trudeau à cette candidature onusienne.

«Il ne s’agit pas d’un concours de popularité des dirigeants; il s’agit de percevoir l’efficacité du Canada sur la scène mondiale par rapport à la Norvège et à l’Irlande. Les Canadiens peuvent voter (sur le bilan) de M. Trudeau aux prochaines élections fédérales, et nous devons nous rappeler qu’il s’agit d’un vote pour le Canada et pas pour notre premier ministre», a déclaré Bessma Momani, experte en affaires internationales à l’Université de Waterloo.

Le vote a débuté à 9 h, heure de l’Est, les 193 ambassadeurs des Nations unies ayant un accès tour à tour à la salle de l’Assemblée générale pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui s’est rendu en voiture à New York ce week-end, a enregistré le vote du Canada en milieu de journée.

La période de scrutin historique devrait durer au moins cinq heures — avant la pandémie, il aurait fallu environ une heure si la pièce était complète — et l’exercice pourrait être répété jeudi si deux pays ne peuvent pas amasser au moins 129 votes ou les deux tiers des voix.

«Je considère que cela est utile et je sais dans mes discussions avec les ministres des Affaires étrangères du monde entier et les personnes avec lesquelles nous discutons en Afrique, dans les Caraïbes et dans les îles du Pacifique que plusieurs d’entre eux comptent vraiment sur le Canada pour participer à mieux reconstruire — la grande réinitialisation», a déclaré M. Champagne en entrevue.

Tijjani Muhammad-Bande, le diplomate et universitaire nigérian qui est l’actuel président de l’Assemblée générale, a supervisé une négociation minutieuse qui a abouti à ce que les 193 missions de l’ONU acceptent le nouveau format échelonné du vote en raison de la COVID-19.

«Nous avons convenu que dans les 24 heures suivant l’élection, quand on sait que nous avons besoin d’un second tour, nous entamerons le processus. Le secrétariat a travaillé très, très fort pour planifier cela si c’est le cas.»

M. Champagne a affirmé que si un deuxième tour s’avérait nécessaire, il passerait des appels et enverrait des textos, pour obtenir des votes. Il en sera de même pour les diplomates canadiens qui, selon lui, ont un plan de match pour tous les scénarios.