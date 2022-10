Le Canada souhaite un retour au calme en Haïti avec l’envoi de matériel militaire

OTTAWA — Le Canada veut jouer un rôle pour aider à «améliorer la sécurité» en Haïti avec l’envoi de matériel militaire à la Police nationale du pays, selon le premier ministre Justin Trudeau.

Le gouvernement fédéral a confirmé samedi soir que de l’équipement spécialisé, dont des véhicules blindés, avait atterri en Haïti pour aider la police locale à combattre l’un des gangs les plus puissants du pays.

La livraison a été organisée conjointement entre le Canada et les États-Unis.

L’impasse qui perdure entre les gangs et le gouvernement d’Haïti met à rude l’épreuve le pouvoir du gouvernement et menace de faire dérailler davantage un pays où des millions de personnes luttent déjà pour trouver du carburant et de l’eau potable.

Dans une série de messages publiés sur Twitter, M. Trudeau a souligné que l’équipement sera utilisé pour lutter contre les gangs criminels et contribuera à améliorer la sécurité.

Le Canada et les États-Unis ont affirmé, dans un communiqué conjoint, qu’ils restaient déterminés à soutenir la Police nationale d’Haïti dans ses efforts pour former davantage d’agents.

Selon l’Organisation des Nations unies (ONU), 60 % de la capitale du pays — Port-au-Prince — est contrôlée par les gangs.

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit discuter de la question et recevoir un rapport du bureau de l’ONU en Haïti lundi.