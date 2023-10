Le Canada soutiendra l’Ukraine peu importe ce qui se passe au Capitole

WASHINGTON — Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le chaos qui règne au Congrès américain n’aura aucun impact sur le soutien continu du Canada à l’Ukraine.

L’éviction sans précédent, mardi, de l’ancien président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, alimente la crainte que le soutien républicain à l’effort de guerre ukrainien ne s’évanouisse bientôt.

M. Trudeau a soutenu que le président américain, Joe Biden, est plus déterminé que jamais à soutenir cet effort, et qu’il dit que s’opposer à l’invasion russe reste la bonne chose à faire.

Cependant, la Maison-Blanche n’est pas le problème. Le représentant de l’Ohio, Jim Jordan, l’un des républicains en lice pour remplacer M. McCarthy, est un opposant virulent au soutien à l’effort de guerre de l’Ukraine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a affirmé que le soutien approuvé jusqu’à présent par le Congrès devrait durer encore environ deux mois.

M. Kirby estime que si ce soutien cesse, cela indiquerait clairement au président russe Vladimir Poutine qu’il lui suffit d’attendre l’effondrement de la coalition occidentale.

Le Canada a déjà fourni à l’Ukraine plus de neuf milliards $ en soutien militaire, humanitaire et financier, et cela n’est pas près de changer, a déclaré Justin Trudeau, jeudi.

«Il est essentiel de défendre l’ordre international fondé sur des règles, qui est si important pour la paix, la stabilité et la prospérité des peuples du monde entier», a-t-il soutenu.

M. Trudeau a participé, mercredi, à un appel avec les dirigeants du G7 au cours duquel il a déclaré que Joe Biden s’était engagé à garantir que les États-Unis restent dans la lutte, ajoutant qu’il en allait de même pour le Canada.

«Nous serons là avec tout ce qu’il faudra, aussi longtemps qu’il le faudra, jusqu’à ce que l’Ukraine gagne.»