Le Canada surveille de près la flambée de cas de COVID-19 aux États-Unis

OTTAWA — Le Canada surveille de près son voisin américain, qui fait face à une flambée de cas de COVID-19 dans plusieurs États.

S’exprimant devant sa résidence, lundi matin, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il faut apprendre «des défis auxquels d’autres font face». Certains États ont été forcés d’imposer de nouveau des restrictions pour ralentir la progression du virus.

Le premier ministre a fait ces commentaires en réponse à une question qui portait précisément sur la situation aux États-Unis.

Selon M. Trudeau, le Canada a «fait les bonnes choses au bon moment» pour aider les Canadiens à rester chez eux et considère que l’économie est «assez intacte» pour permettre une relance prudente.

En présentant ses plus récentes projections, l’Agence de la santé publique a confirmé que le Canada est parvenu à aplatir la courbe plus rapidement que plusieurs autres pays, comme les États Unis.

Des éclosions locales au Canada

Même si la situation est maîtrisée Canada, les administrateurs de la santé publique préviennent qu’aucune région n’est à l’abri d’une éclosion de la COVID-19.

Dans les 14 derniers jours, des éclosions ont eu lieu dans le nord et le sud de la Saskatchewan, et dans le sud de l’Ontario.

Les foyers de transmission communautaire se trouvent dans des endroits fermés et surpeuplés. Outre les CHSLD, on y compte les établissements correctionnels et les résidences communes pour les travailleurs agricoles étrangers.

Aide aux loyers prolongée

Le programme d’aide aux loyers commerciaux sera prolongé d’un mois pour y inclure le mois de juillet. Ce programme permet aux petites entreprises, qui sont admissibles, de réduire le coût de leur loyer de 75 %.

Cette aide aux loyers a cependant été critiquée dans les derniers mois.

Plusieurs propriétaires d’immeubles refusent d’y adhérer et d’assumer une part des coûts. Les entrepreneurs, de leur côté, jugent certains critères de baisses de revenus trop rigides alors qu’ils sont encouragés à rouvrir et à faire des ventes.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 2 598 000 tests administrés au Canada depuis le début de la pandémie. On fait passer en moyenne 38 000 tests par jour. La maladie a été détectée par environ 1 % de ces tests.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 103 814 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8566 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 55 390 cas au Québec, dont 5485 décès; 34 911 cas en Ontario, dont 2665 décès; 7996 cas en Alberta, dont 154 décès; 2878 cas en Colombie-Britannique, dont 174 décès; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 63 décès; 778 cas en Saskatchewan, dont 13 décès; 318 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 165 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.