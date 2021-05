Le Canada veut devenir un leader mondial du béton vert d’ici 2050

Ottawa mettra sur pied un plan pour que l’industrie canadienne du béton et du ciment atteigne la carboneutralité d’ici 2050.

Le Canada deviendra un «chef de file mondial dans le domaine du béton vert», a indiqué lundi le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

La «feuille de route» précisera les «indications (…), les outils et les politiques» permettant d’atteindre l’objectif, dont la création d’une chaîne d’approvisionnement à faibles émissions de carbone au pays et à l’international.

Le document visera également à coordonner des efforts de recherche prometteurs et des investissements dans le développement de technologies, de produits et de procédés pour réduire la quantité de carbone libérée dans le processus de fabrication du ciment et du béton.

Un groupe de travail «industrie-gouvernement» sera créé pour ficeler un plan d’ici décembre 2021, ont conjointement annoncé Ottawa et l’Association canadienne du ciment dans une déclaration commune.

L’objectif sera de réduire les GES d’au moins 15 mégatonnes cumulatives d’ici 2030, puis d’au moins quatre mégatonnes par an par la suite.

Selon le gouvernement fédéral, le béton était responsable en 2017 de 10,8 mégatonnes d’émission de GES chaque année, soit 1,5 % des émissions du pays.

Ottawa s’est engagé dans sa Stratégie pour un gouvernement vert à acheter des matériaux à faibles émissions de carbone, dont du ciment et du béton, ce qui a notamment pour but de favoriser leur disponibilité et de renforcer la chaîne d’approvisionnement.