Le Canada veut «en faire plus» pour Haïti alors qu’une intervention se prépare

OTTAWA — Le Canada a pris note de l’approbation par le Conseil de sécurité des Nations unies d’une mission multinationale en Haïti menée par le Kenya et est déterminé à «en faire plus» pour aider le peuple haïtien, soutient la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, sans préciser quelle forme d’implication Ottawa pourrait envisager.

«Nous prenons note de ce qui s’est passé au Conseil de sécurité hier. Vous savez que le Canada a toujours été impliqué sur les questions liées à Haïti. Nous allons continuer de l’être», a-t-elle dit mardi en mêlée de presse.

Mme Joly a rappelé que le Canada a annoncé, en mars dernier, un financement supplémentaire de 100 millions $ afin de venir en aide au peuple haïtien, plus précisément en misant sur le renforcement des capacités de la police nationale d’Haïti.

«Mais nous voulons en faire plus. Alors, par conséquent, nous allons continuer (nos) conversations diplomatiques et je vous dirais que nous allons continuer aussi à soutenir des solutions qui sont par et pour les Haïtiens», a-t-elle poursuivi.

La ministre a mentionné s’être entretenue, lundi, avec l’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae, ainsi qu’avec son vis-à-vis kenyan, Alfred Mutua, avec qui elle est «en contact de façon très régulière».

Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté, ce jour-là, pour l’envoi en Haïti d’une force multinationale dirigée par le Kenya afin de lutter contre les gangs violents dans ce pays des Caraïbes en proie à des troubles.

La résolution rédigée par les États-Unis a été approuvée par 13 voix pour et 2 abstentions.

La résolution autorise le déploiement de la force pour une durée d’un an, avec un réexamen au bout de neuf mois. Ce serait la première fois qu’une force est déployée en Haïti depuis une mission approuvée par l’ONU il y a près de 20 ans.

Aucune date de déploiement n’a été fixée, bien que le secrétaire d’État américain Antony Blinken ait récemment déclaré qu’une mission de sécurité en Haïti pourrait être envoyée «dans quelques mois».

Le ministre Mutua a indiqué à la BBC que la force devrait être en Haïti dès le 1er janvier 2024, «si ce n’est pas avant».

L’ampleur de cette force n’a pas été précisée dans l’immédiat. Le gouvernement kenyan a déjà proposé d’envoyer 1000 policiers. En outre, la Jamaïque, les Bahamas et Antigua-et-Barbuda se sont également engagés à envoyer du personnel. Le Canada n’a, pour sa part, pas précisé quel rôle il pourrait jouer, notamment sur le plan militaire.

Le mois dernier, l’administration du président américain Joe Biden a promis de fournir de la logistique et 100 millions $ US pour soutenir la force dirigée par le Kenya.

– Avec l’Associated Press