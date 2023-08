Le cannabis autorisé dans l’État du Minnesota à des fins récréatives

MINNEAPOLIS — La légalisation de la marijuana récréative au Minnesota est entrée en vigueur mardi, permettant aux personnes de 21 ans et plus de posséder et de cultiver légalement leur propre marijuana, sous certaines restrictions. L’État vise à établir une industrie légale du cannabis dans les mois et les années à venir.

L’État du Midwest est le 23e du pays à légaliser la marijuana à des fins récréatives. Les États voisins – dont le Wisconsin, l’Iowa, le Nebraska, le Dakota du Sud et le Dakota du Nord – ne l’ont pas encore fait.

Au moins deux nations du nord-ouest du Minnesota devraient ouvrir des dispensaires de marijuana récréative ce mois-ci. La nation de Red Lake et la nation de White Earth utilisent leur souveraineté tribale pour autoriser les ventes.

Mais la plupart des autres entreprises ne devraient pas vendre de marijuana récréative légale avant le début de 2025, car l’État met en place un système de licences et de réglementation pour la nouvelle industrie.

Dennis Buchanan, propriétaire de The THC Joint à Minneapolis et de deux autres entreprises liées au cannabis dans l’État, a indiqué qu’il ne s’attendait pas à vendre de la marijuana avant 2025. Cependant, il s’attend à vendre plus d’accessoires liés à la marijuana pour répondre à la demande, maintenant que la légalisation est entrée en vigueur.

«On va vendre plus de pipes et de choses dont vous avez besoin pour consommer le produit», a souligné M. Buchanan, ajoutant qu’il aurait désormais «999 bongs sur les tablettes au lieu de 99».

Les restaurants, brasseries et magasins du Minnesota, comme celui de Dennis Buchanan, vendent déjà des boissons, des gommes et des bonbons contenant jusqu’à 5 milligrammes par portion de THC dérivé du chanvre — l’ingrédient de la marijuana qui crée un effet euphorisant — depuis l’année dernière, lorsque l’État a adopté une loi pour les permettre.

Mais dès maintenant, les détaillants peuvent commencer à vendre des graines de marijuana, s’ils se conforment à l’étiquetage et aux autres exigences fixées par le ministère de l’Agriculture du Minnesota.

Ian Davis, propriétaire de Green Nectar Cultivation – une banque de graines du Minnesota – a déclaré que Legacy Glassworks à Minneapolis et d’autres détaillants avec lesquels il travaille dans tout l’État ont commencé à vendre des graines de marijuana aux clients.

«Le téléphone n’a pas arrêté de sonner ce matin», a témoigné Erik Molyneux, directeur de Legacy Glassworks.

«Nous avons eu plus de 10 appels téléphoniques pour voir si nous stockions des graines, puis six clients sont venus immédiatement après pour en acheter», a-t-il raconté.

En vertu de la loi de l’État, les adultes peuvent désormais cultiver jusqu’à huit plants à la maison, avec pas plus de quatre floraisons à la fois. Les plants doivent être cultivées dans un espace clos et verrouillé qui n’est pas visible de la rue, que ce soit à l’intérieur ou dans un jardin.

«On sent que tout le monde est impatient de faire pousser ses plants et est enthousiasmé par la nouvelle loi, a déclaré M. Molyneux. Nous sommes donc heureux de fournir les produits et l’éducation nécessaire pour le faire.»

Les adultes peuvent également posséder et voyager dans l’État avec deux onces de fleur de cannabis, huit grammes de concentré et 800 milligrammes de produits comestibles contenant du THC, tels que des gommes et des seltzers.

Il reste illégal en vertu de la loi fédérale d’apporter de la marijuana de l’extérieur de l’État. La loi fédérale interdit toujours aux consommateurs de cannabis de posséder des armes à feu ou des munitions.