Le capitaine du navire Quebec Express reçoit la Canne à pommeau d’or 2022

MONTRÉAL — Le Nouvel An donne lieu à toutes sortes de traditions et dans le port de Montréal, on perpétue celle de la remise de la Canne à pommeau d’or depuis plus de 180 ans. En 2022, c’est le navire Quebec Express qui a mérité l’honneur en pointant sa proue dans les eaux de Sorel le premier.

Comme le veut la coutume, c’est le capitaine du «premier navire océanique à franchir, sans aucune autre escale, la limite des eaux du Port de Montréal», qui reçoit la fameuse canne à pommeau d’or. Cette année, le Quebec Express est arrivé à la hauteur de Sorel à 0h21, le 1er janvier.

Ainsi, c’est le capitaine Felino D’Souza qui sera décoré. Selon les informations fournies par l’Administration portuaire de Montréal (APM), le porte-conteneurs propriété de l’armateur Hapag-Lloyd avait quitté le port de Hambourg, en Allemagne, le 19 décembre.

Toujours selon les informations de l’APM, le cargo permet l’importation et l’exportation de produits du quotidien destinés aux commerces et aux particuliers. Le Quebec Express avait notamment à son bord des produits essentiels à la lutte contre la pandémie comme l’indiquent certaines désignations prioritaires.

Par voie de communiqué, le président-directeur général de l’APM, Martin Imbleau, a offert ses félicitations au capitaine D’Souza et à son équipage. En raison de la pandémie, la traditionnelle cérémonie en personne a dû être annulée.

Le capitaine Felino D’Souza compte 27 ans d’expérience en mer, dont 16 en tant que capitaine. Il aurait promis de remettre la canne à pommeau d’or à son épouse, Vylona Jessy, pour qui le 1er janvier est son jour d’anniversaire.

Fait intéressant, la Canne à pommeau d’or était remise à la fonte des glaces jusqu’en 1964 afin de marquer la reprise des activités portuaires. Depuis l’arrivée des brise-glaces, on a modifié la tradition pour souligner le début de la nouvelle année.

Légère baisse des volumes

Par ailleurs, l’APM a profité du Jour de l’an pour dévoiler les résultats préliminaires de son année 2021. L’année aura notamment été marquée par la pandémie de COVID-19, mais aussi par la grève des débardeurs.

Malgré tout, le volume de marchandises ayant transité par le port de Montréal n’aura subi qu’une légère baisse de 3,5 % avec un total de 33,9 millions de tonnes.

En matière de circulation de conteneurs, l’APM a enregistré une hausse de 7,3 % avec un total de 1,7 million de conteneurs qui sont passés par ses installations.

En revanche, le secteur du vrac liquide a subi une baisse de 5,4 % pour finir l’année avec un total de 11,7 millions de tonnes. La baisse est encore plus marquée dans le secteur du vrac solide avec une perte de 7,3 % pour un total de 7,8 millions de tonnes.

Les résultats officiels vérifiés seront présentés en mai prochain.