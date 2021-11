Le cargo avec des conteneurs ayant pris feu au large de Victoria autorisé à circuler

VICTORIA — Transports Canada a ouvert la voie à un cargo amarré au large de Victoria depuis que plusieurs conteneurs ont pris feu et que plus de 100 ont été perdus par-dessus bord afin que l’embarcation puisse se déplacer vers un poste d’amarrage ou de mouillage à proximité, a annoncé vendredi la Garde côtière canadienne.

Le MV Zim Kingston est autorisé à se déplacer vers l’administration portuaire de Nanaimo ou de Vancouver Fraser, à condition que son capitaine en avise les autorités 24 heures à l’avance et qu’il respecte les réglementations et mesures pour atténuer les risques, a indiqué la Garde côtière dans un communiqué.

Transports Canada a levé une directive antérieure demandant au navire de rester sur place après une inspection de la sécurité maritime et des examens du plan de transit proposé du navire. Des mesures ont été prises pour stabiliser les conteneurs endommagés et délogés. Ces conteneurs sont désormais sécurisés, a indiqué le ministère.

Le navire n’a pas subi de dommages susceptibles d’entraver sa navigation en toute sécurité, a précisé la Garde côtière, mais des plans d’urgence seront mis en place et plusieurs navires escorteront le cargo pendant son voyage vers le port «par prudence». Le convoi comprendra des navires chargés de surveiller les mammifères marins.

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Joyce Murray a été informée par les commandants de l’incident et a participé à un survol vendredi.

L’incident aurait pu être pire sans les actions des intervenants d’urgence et des navires de lutte contre l’incendie, a souligné Mme Murray dans une entrevue.

L’incendie a été signalé pour la première fois dans une rangée de conteneurs empilés sur le pont du navire peu de temps après avoir été pris dans une tempête le 22 octobre, près de l’entrée du détroit de Juan de Fuca.

Cent neuf autres conteneurs sont tombés par-dessus bord. Selon les gardes-côtes, quatre d’entre eux se sont échoués sur des plages, mais il n’y a «aucun signe» des 105 autres unités contenant des marchandises allant des réfrigérateurs aux chaussures de course en passant par le polystyrène et les déchets.

L’emplacement de deux conteneurs transportant des produits chimiques dangereux était inconnu, mais la substance pouvait se dissoudre dans l’eau, a affirmé Mme Murray. Les gardes-côtes continuent de rechercher des débris flottants et des traces de conteneurs coulés, a-t-elle ajouté.

Des vents de la force d’une tempête ont entravé le nettoyage le long des rives du nord de l’île de Vancouver, où plusieurs unités se sont échouées et ont éclaté, à plus de 400 kilomètres du MV Zim Kingston, a indiqué la Garde côtière canadienne vendredi.

Danaos Shipping, qui gère le navire, a embauché des entrepreneurs maritimes pour retirer les conteneurs et les débris échoués sur les rivages alors que des équipes d’hélicoptères transportent les plus gros morceaux. Le propriétaire du navire a également embauché d’autres organisations de nettoyage des plages et des Premières Nations après que de nouveaux débris ont été signalés, a indiqué vendredi le communiqué de la Garde côtière.

Le Bureau de la sécurité des transports enquête sur l’incident.