Le caribou, menacé, voit son habitat grugé en Alberta et en Colombie-Britannique

Un article récemment publié indique que les troupeaux de caribous menacés ont perdu deux fois plus d’habitat qu’ils n’en ont gagné au cours des vingt dernières années, malgré les efforts des gouvernements.

Les chercheurs ont utilisé des photos satellites pour démontrer que les feux de forêt, la foresterie et l’industrie de l’énergie ont endommagé au moins 33 000 kilomètres carrés de vieille forêt, dont le caribou a besoin pour survivre.

L’étude conclut que le taux de destruction de l’habitat de cette espèce continue de s’accélérer, malgré les accords fédéraux et provinciaux pour le préserver et le restaurer.

Les feux de forêt constituent la plus importante menace. L’auteur de l’étude, Rob Serrouya, souligne que les incendies en forêt sont le plus souvent causés par l’humain.

Selon lui, on ne pourra pas empêcher le caribou de disparaître si on ne protège pas mieux son habitat, au-delà de simples mesures comme la chasse aux loups, leurs prédateurs, et l’enfermement des femelles en gestation pour les protéger.