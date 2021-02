Le cas présumé de COVID-19 dans un village inuit du Labrador est finalement négatif

FREDERICTON — Terre-Neuve-et-Labrador accumulait toujours vendredi les nouveaux cas de COVID-19, avec 60, mais le «cas présumé» signalé cette semaine dans la communauté de Makkovik, au Labrador, s’est avéré négatif.

La médecin hygiéniste en chef, Janice Fitzgerald, n’a pas été en mesure de dire pour l’instant si le test initial au Labrador était un «faux positif».

Elle a ajouté vendredi qu’il y avait neuf nouveaux cas présumés dans la province et que 34 des nouveaux cas positifs avaient été auparavant signalés comme présumés. On compte actuellement 417 cas actifs à Terre-Neuve-et-Labrador. Depuis le début de la pandémie, la province a enregistré 863 cas confirmés de COVID-19 et quatre décès.

Au Nouveau-Brunswick, on signalait vendredi six nouveaux cas de COVID-19, dont cinq dans la région d’Edmundston; l’autre se trouvait dans la région de Miramichi.

Le nombre de cas actifs signalés dans la province est actuellement de 105. Six patients sont hospitalisés avec la maladie, dont un aux soins intensifs. Depuis le début de la pandémie, le Nouveau-Brunswick a signalé 1417 infections et 24 décès liés au virus. La province entière est au niveau d’alerte pandémique «orange»: les centres de conditionnement physique peuvent fonctionner et les repas au restaurant sont autorisés, sous certaines conditions.

La Nouvelle-Écosse a signalé vendredi deux nouveaux cas de COVID-19. Un cas a été identifié dans l’est de la province et est lié à des voyages à l’extérieur de la région de l’Atlantique. L’autre se trouve dans la région qui comprend Halifax et implique un contact étroit avec un cas déjà connu.

Lors de leur 100e conférence de presse liée à la pandémie, le premier ministre Stephen McNeil et le médecin hygiéniste en chef, Robert Strang, ont souligné que les cas augmentent lentement dans la province: les responsables de la santé publique ont signalé 10 nouvelles infections depuis mardi.

Des unités mobiles de dépistage seront déployées dans un centre communautaire au nord de Halifax pour les familles et le personnel de l’école primaire Beaver Bank-Monarch Drive, après qu’un cas a été récemment lié à cette école. La province dénombre actuellement 15 infections actives déclarées.

Il s’agissait vendredi de la dernière conférence de presse COVID-19 de M. McNeil à titre de premier ministre: le nouveau chef libéral, Iain Rankin, sera assermenté mardi. Le gouvernement renouvellera l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 7 mars.