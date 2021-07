Le CCNI continue de recommander deux doses pour ceux qui ont contracté la COVID-19

OTTAWA — Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada continue de recommander deux doses de vaccin pour les personnes qui ont précédemment contracté la COVID-19.

Dans un communiqué diffusé jeudi, l’organisme indique que «les données actuelles indiquent que la réponse immunitaire après l’administration d’une dose de vaccins anticovidique chez les individus qui ont un historique d’infection du SRAS-CoV-2 est similaire à celle chez les personnes qui ont reçu deux doses de vaccins, mais qui n’ont aucun historique d’infection».

«Toutefois, il n’y a pas suffisamment de données pour jauger l’efficacité à long terme d’une seule dose chez les personnes qui ont déjà été infectées avec le SRAS-CoV-2, particulièrement en ce qui a trait aux infections attribuables aux variants préoccupants qui circulent présentement», ajoute le CCNI.

L’organisme rappelle de plus aux personnes qui ont déjà contracté la maladie qu’elles doivent attendre de ne plus présenter de symptômes graves et ne plus être contagieuses avant de recevoir leur vaccin.

Plus tôt ce mois-ci, le Comité d’immunisation du Québec a pour sa part recommandé une deuxième dose du vaccin pour les personnes qui ont précédemment contracté la COVID-19 et qui souhaitent voyager à l’étranger.

Jusqu’alors, le Québec ne recommandait pas cette deuxième dose pour ces personnes, même s’il leur était possible de l’obtenir.