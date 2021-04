Le CCNI maintient sa recommandation pour le report de la deuxième dose des vaccins

OTTAWA — Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a annoncé mercredi qu’il maintenait sa recommandation initiale de prolonger jusqu’à quatre mois l’administration de la deuxième dose des vaccins contre la COVID-19.

La première recommandation, «rapide», du conseil d’experts, il y a un mois, a été suivie de nouvelles recherches sur les vaccins.

Or, les experts du CCNI disent toujours croire que prolonger le calendrier de deuxième dose apportera plus rapidement une première dose aux Canadiens — et donc une protection plus rapide à tous.

Le groupe d’experts s’attend à ce que l’administration des deuxièmes doses ne prenne pas plus de quatre mois, compte tenu des livraisons prévues au Canada.