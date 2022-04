Le CCNI recommande «fortement» la dose de rappel

OTTAWA — Le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) renforce d’un cran sa position sur la dose de rappel des vaccins contre la COVID-19 et recommande désormais «fortement» aux adultes de 18 à 49 ans de recevoir une dose de rappel.

Dans un communiqué transmis mardi, le regroupement explique avoir pris en compte des données supplémentaires sur la durée de la protection des deux premières doses, l’innocuité et l’efficacité réelle d’une dose de rappel et l’évolution de la situation épidémiologique au pays.

En conséquence, il estime qu’une première dose de rappel «devrait» être proposée à tous les adultes de 18 à 49 ans au moins six mois après l’administration d’une deuxième dose.

Les adolescents de 12 à 17 ans qui sont susceptibles de présenter un risque élevé de conséquences sévères de la COVID-19, dont ceux qui sont immunodéprimés, de même que ceux qui résident dans des milieux de vie collectifs, qui font partie de communautés «racialisées ou marginalisées» touchées de manière «disproportionnée» par le virus font l’objet de la même recommandation.

Le CCNI estime qu’une dose de rappel est recommandée, mais pas fortement, pour les autres adolescents.

En décembre, le CCNI avait recommandé fortement la dose de rappel pour les 50 ans et plus.

En ce moment, seuls les vaccins de Pfizer et de Moderna contre la COVID-19 sont approuvés pour une première dose de rappel chez les 18 ans et plus.